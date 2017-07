A los 34 años se retiró el histórico capitán de los Leones: Lucas Rey

El volante de los Leones disputó su último partido con la camiseta argentina en la final de la etapa semifinal de la Liga Mundial, en Londres, y anunció su retiro del seleccionado a los 34 años

Tras 15 años vistiendo la camiseta argentina, con un total de 225 partidos internacionales disputados, Lucas Rey le dijo adiós a los Leones . Fue luego del último encuentro de la Liga Mundial de Londres en el que Argentina cayó por 6 a 1 ante Holanda. Pero el mal trago por el resultado tuvo su lado positivo, ya que en el certamen el conjunto dirigido por Carlos Retegui consiguió el objetivo más importante de la temporada: la clasificación a la Copa del Mundo 2018.

"Lo venía procesando hace un tiempito. Mi meta era llegar a compartir unos Juegos Olímpicos con mi hermano (Matías) y lo cumplí, encima con creces. Obviamente que cuando los resultados son positivos, y más con lo que se consiguió en este último tiempo, uno está tentado a seguir, pero creo que ya me estaba poniendo grande. Hay muy buenos jugadores jóvenes que necesitan tener su espacio para ganar experiencia y llegar al Mundial", dijo Rey respecto de la decisión tomada.

Surgido en el club San Fernando, comenzó a entrenarse con el seleccionado mayor en 2000, bajo la conducción técnica de Jorge Ruiz. Con 17 años, compartió cancha con los mejores del país, quedando a un paso de disputar sus primeros Juegos Olímpicos, en Sydney. "Todavía no entendía para qué estaba entrenando. En ese momento el Chapa, que era mi entrenador en quinta división, me pasaba a buscar para ir a entrenar. Con los años uno va dimensionando todo, desde los comienzos con Manolo (Ruiz), que fue quien me abrió las puertas, y después la consecuencia de todos los entrenadores que tuve y que fueron de gran aporte a mi carrera como jugador y como persona", recordó.

De aquellos primeros pasos a esta parte atravesó el proceso de madurez del equipo. Una medalla de bronce en el Champions Trophy 2008, otro bronce en la Copa del Mundo 2014 y un primer puesto en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 fueron algunos de los logros más importantes que anunciaban el porvenir de un seleccionado que vio su esplendor en Río de Janeiro 2016, con la primera medalla olímpica dorada para la disciplina.

"Mirando hacia atrás el balance es extremadamente positivo. De a poco los jugadores fuimos madurando y se empezó notar un cambio en la profesionalidad y la mentalidad del equipo para llevar adelante los entrenamientos. Por suerte el sacrificio del día a día se pudo trasladar a los resultados. Además, se dio una buena combinación de dos camadas juniors: la subcampeona del mundo en 2001 y la campeona del mundo en 2005. A ellos se sumaron otras individualidades, pudiendo así conseguir un resultado positivo", reflexionó.

Capitán durante 2013 con el nacimiento de los Leones y en La Haya 2014, donde consiguieron la primera medalla mundial, Lucas Rey se convirtió en un referente del equipo, "Primero me tocó arrancar y formarme en el seleccionado, viendo y copiando a los más grandes, y dando siempre lo mejor. Después me tocó ser más protagonista y tirar del carro para adelante como capitán. Luego de mi lesión en la espalda y mi vuelta al equipo, me tocó asumir quizás un rol secundario y aportar siempre con la cabeza en frío, desde la experiencia y con cada minuto que me tocó jugar".

Participó de dos mundiales (2010 y 2014) y tres Juegos Olímpicos (2004, 2012 y 2016). Se consagró campeón sudamericano y consiguió una medalla de oro y una de plata en Juegos Panamericanos. El tercer lugar en el Trofeo de Campeones en Rotterdam 2008, un bronce en La Haya 2014 y el oro olímpico en Río de Janeiro 2016, son sólo una parte del legado que dejó el volante argentino tras su paso por la Selección.

"Me gustaría seguir con el seleccionado desde otro lugar, pero eso se irá viendo con el tiempo. Son muchos años. Mi vida siempre giró en torno al hockey. Ahora es momento de un cambio, de adaptarse y empezar a buscar otras prioridades. ", se sinceró.

"Hay muy buenos jugadores, chicos como Maico Casella, Agustín Bugallo y Santiago Tarazona que tienen muy buen nivel. Hay futuro y creo que el equipo va a llegar muy bien al próximo Mundial, con una mezcla de experiencia y juventud. Le tengo mucha fe al equipo y al Chapa quien sé que los va a entrenar para que lleguen de la mejor manera", finalizó.

