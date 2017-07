Ariana Grande: la voz que quiere tomar el control del pop mundial

Ariana Grande / Artistas invitadas: Oriana Sabatini y Victoria Monét / Estadio: DirecTV Arena / Fecha: miércoles 5 de julio / Nuestra opinión: bueno

El show de Ariana Grande está llegando a su fin. En la pantalla a sus espaldas se proyecta, sobre fondo rosa, una cinta de luto con el añadido de las orejas de conejo que caracterizan la estética de su último disco. Sin más artilugios visuales, despojada de su corte de bailarines, la cantante demuestra toda su destreza vocal con una versión de "Over The Rainbow". Y si bien es cierto que la balada compuesta para la película El mago de Oz se ha vuelto un lugar común de cualquier musicalización o repertorio que busque apelar a la sensiblería, la austeridad y la intimidad del momento hacen que Ariana la transforme en un homenaje digno a lo que será, sin dudas, el punto más trágico de su carrera: el atentado durante su show en Manchester que, el 22 de mayo de este año, se cobró 22 víctimas fatales.

Foto: Gentileza DF

Pero como toda estrella que se precie de tal, Ariana Grande sabe que el show debe continuar. Al margen de ese preciso momento, y del operativo en las afueras del predio, no hubo referencias mayores a la tragedia. Acompañada por un cuerpo de diez bailarines y cuatro músicos versátiles, la cantante y actriz que saltó a la fama por su participación en una serie del canal infantil Nickelodeon expuso todos los ingredientes necesarios para meterse en la discusión con los máximos exponentes del pop adolescente. Con "Be Alright" como punta de lanza, dio comienzo a un repertorio que mantuvo la intensidad prácticamente en todo momento.

Entre capas de sintetizadores, cambios de vestuario, coreografías sincronizadas a la perfección y láseres último modelo, el show se construyó como un manual de entretenimiento en el que las canciones, por momentos, fueron un apéndice más. Y no es que Ariana Grande no tenga las facultades vocales para sostener un show de 23 canciones, sino más bien todo lo contrario, son las composiciones las que no están a la altura de su técnica. Su vibrato y sus melismas enérgicos, que evidencian un procesamiento del soul en sintonía con los de Mariah Careh y Christina Aguilera, se volvieron los únicos atractivos durante la seguidilla "Knew Better Part II", "Forever Boy", "One Las Time". Allí, la fórmula de voces procesadas sobre teclados que suman bombo en negras para el clímax se volvió repetitiva. "Leave Me Lonely" con la batería de Aaron Spears en plan r&b aportó el cambió necesario.

Sentada sobre una bicicleta fija para el tercer acto, en el que todo el escenario fue ambientado como un gimnasio, la cantante de 24 años probó que sus canciones, sobre todo "Side To Side", están diseñadas para musicalizar una clase de zumba de principio a fin. Por si el público necesitara un guiño más para que el griterío no cese, falsos dólares con la cara de Ariana Grande volaron por todo el estadio durante "Greedy", un hit de ascendencia disco en donde mostró que su voz puede hacer pie sin necesidad de caer en el exceso de efectos especiales.

Para el cierre, "Moonlight", una balada en plan Disney, la tuvo a Grande vestida como una suerte de Pocahontas digital de cara al último in crescendo. Después de que "Love Me Harder" haga las veces de transición, "Break Free" devolvió la adrenalina EDM (música electrónica para bailar, por sus siglas en inglés) con más láseres, más humo y más recorrido por toda la pasarela. "Dangeorus Woman", la única canción relegada a los bises, se convirtió en una declaración de principios. Si antes del atentado era una proclama de empoderamiento femenino, ahora se resignifica, también, como la puesta en palabras de una estrella que vivió demasiado: "Porque es mi momento, con Dios como testigo / De terminar lo que empecé / No necesito ningún apoyo / Voy a tomar el control de este momento".