Cómo es el disco solista de Bambi, de Tan Biónica

Tras la separación de Tan Biónica, el bajista, productor y compositor de la banda se lanza como solista con El encuentro

Bambi, sin la compañía de Tan Biónica, la banda que cofundó hace 15 años. Foto: Mauro Alfieri

"Estoy cantando para regresar y conectarme con lo que vendrá." La vida después de Tan Biónica (o un paréntesis que sus integrantes aún no saben cuándo se cerrará) tiene un primer disco solista y lo firma Bambi (Gonzalo Moreno Charpentier). Así, a secas, como se lo conoció como bajista, productor y compositor de una banda que juntó cien mil personas en Alcorta y Pampa y que desparramó hits en la tele, en la radio, en fiestas, en cumpleaños... Un espacio que el pop se había desacostumbrado a transitar y que había dejado en manos de otras músicas.

Después del boom y tras el vértigo que congeló al cuarteto, parecía que su frontman, Chano, iba a ser el primero en lanzarse solo. De hecho así lo hizo, con una canción inicial, "Carnavalintro", a la que en estos días le siguió una segunda, "Naistumichiu". Pero su hermano sumó diez, se animó a descubrirse como cantante principal y les dio a sus temas un sentido de unidad, bajo la idea que esconde el título de su primer disco: El encuentro.

Bambi se encuentra con Bambi en éste álbum. Se mira al espejo, no sólo en el arte de tapa sino en este manojo de canciones que sostiene con puño apretado, con fe y con un pop que suena fresco y que apunta a un público más adulto. Ese "piberío biónico" que la banda cosechó y cuidó podrá encontrar algunos puntos de contacto con las canciones que hicieron suyas, pero acá hay otros aires, una búsqueda estética, letrística y musical que ahonda en un pop que ya no busca construir himnos de estadio sino canciones simples; trazos finos, colores pastel y sólo unos pocos estribillos deudores del pasado reciente.

En historias de amor, en observaciones de la vida cotidiana y en reflexiones personales transita El encuentro. "No quiero conocer qué va a pasar, el tiempo nos pondrá en otro lugar y el amor de ayer florecerá", canta en la inicial "Uno". Quien quiera completar esas palabras con su pasado reciente podrá hacerlo, aún cuando detrás de ellas resida la historia trunca de una pareja.

El encuentro es a Tan Biónica lo que un disco solista de Brandon Flowers es a The Killers. La balada y la calma se imponen; la pista de baile ya no es un lugar al que se debe llegar y los caprichos personales son bienvenidos. Como "Lo nuestro", la historia que hace años lo unió a su pareja, esposa y madre de su pequeño hijo. En ella Bambi recuerda las sensaciones de enfrentarse cara a cara con el amor. "Lo nuestro es eterno, lo nuestro es hasta el fin. Qué importa si hoy el amor ya no es así", canta en esta pieza de pop en blanco y negro, algo chanson, algo bolero, que se completa con una voz femenina, la de Mon Laferte.

Quizá la canción que más sorprenda, la que más lejos se encuentre de su pasado reciente, sea esa aguafuerte porteña que es "18 de abril", el día que "llovió melancolía en la calle Costa Rica". En la tradición del rock argentino, Bambi despliega ante nosotros una escena de esas que la ciudad entrega a diario. La poesía está en los detalles, en esos "muchachos rotos que bajan de un taxi", en ese portero que riega "el cantero de su vida". Como toda observación hay un momento inevitable y es el de la comparación con uno mismo. Bambi aprovecha el instante en que pasan ante él dos chicos con mochilas. "Parecen mucho más livianas que la mía", confiesa, casi al desnudo. Desde hoy, día en el que El encuentro queda a la intemperie, su mochila porta diez canciones menos. Algo nos hace pensar que son muchas más las que aún residen dentro.