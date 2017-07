Un diario de viaje para conocer más al Papa

Nuevo libro del periodista Andrea Tornielli

"Mi primer viaje fue a Lampedusa. [...] No estaba programado, no había invitaciones oficiales. Sentí que debía ir; me conmovieron las noticias acerca de los migrantes muertos en el mar, ahogados. [...] Después de Río llegó una invitación y luego otra más. Respondí simplemente que sí, en cierta manera dejándome llevar. Y ahora siento que debo viajar, ir a visitar iglesias, alentar las semillas de esperanza que hay." Así explica Jorge Mario Bergoglio cómo accedió a hacer algo que, según también admitió, nunca le gustó: viajar.

Lo hace en la entrevista con la que comienza el nuevo libro del periodista italiano Andrea Tornielli, Los viajes de Francisco (Planeta), recién llegado a las librerías argentinas.

Autor del best sellerEl nombre de Dios es misericordia y otros libros con temática eclesial, Tornielli participó de todos los viajes internacionales de Bergoglio y muchos de los anteriores pontífices.

Además de la entrevista inicial y un capítulo con detalles de la trastienda de los viajes papales, el libro ofrece crónicas de dieciséis giras de julio de 2013 a octubre pasado. De lectura ágil y amena es un diario de viaje con datos que pudieron haber pasado inadvertidos en su momento, y que ayudan a comprender muchas afirmaciones o actitudes del papa argentino. Al elegir los lugares a visitar, escribe el periodista, el Papa "prefiere los países más pequeños y en dificultad, en los cuales con su presencia puede estimular procesos de diálogo, de paz, de reconciliación, de apertura de nuevos caminos". Y agrega que "todo esto no tiene nada que ver con posiciones ideológicas ni con reivindicaciones antagónicas ni tercermundistas, como afirman algunos de sus críticos".

Consultado por LA NACION sobre por qué Bergoglio aún no ha visitado su país, Tornielli afirmó que "Francisco quiere muchísimo su país y a su pueblo, y tiene el deseo de regresar a su ciudad, pero tiene también muy buena información sobre lo que pasa en la Argentina y me imagino -no tengo datos sobre esto; estoy especulando- que el Papa tenga miedo de ser instrumentalizado, usado por razones políticas".