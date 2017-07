La suba del dólar, una pesadilla para el sueño de la casa propia

Con viviendas dolarizadas, el alza de la divisa complicó a los que tenían créditos en pesos preaprobados

"Cuando me salió el Procrear, el dólar estaba en $ 16,40", cuenta Germán, un actor de 36 años que busca el financiamiento exigido para el programa oficial en el Banco Nación, donde el máximo a lo que puede acceder es $ 1.650.000. "Estaba buscando un departamento de US$ 100.000 y ahora voy a tener que buscar de US$ 95.000", afirma para graficar el impacto que tuvo el salto de la divisa en estos días (4% en las últimas siete jornadas). "Parece una pavada, pero en la línea de crédito que tengo 5000 dólares es un montón", agregó Germán.

Su caso no es aislado. El fenómeno que conecta el boom de créditos hipotecarios en pesos, y la suba del dólar (moneda en la que están valuadas las viviendas) en las últimas semanas, generó un descalce financiero, sobre todo, para aquellos que estaban en el período de búsqueda de la casa propia con un préstamo ya preaprobado por bancos públicos o privados.

El Banco Itaú tardó 40 días en aprobarle su carpeta a Ignacio. Desde entonces a la actualidad, el departamento de US$ 95.000 pasó de costar 1.550.000 a 1.650.000 pesos. "Los de la inmobiliaria se la veían venir", dijo resignado a este medio.

En su mayoría, los bancos consultados por LA NACION negaron que se registraran "ruidos" en las últimas semanas. Estimaron que sigue intacto el interés. No obstante, en uno de ellos (público) admitieron la preocupación por la suba del dólar. En otro (privado) sostuvieron que la volatilidad podría generar problemas, pero sobre todo en la oferta de propiedades. "Ante las dudas con el dólar, alguno puede retirar su vivienda del mercado", proyectaron.

"Sacamos en Banco Nación el crédito UVA, con una tasa es de 3,5%. El prestamo es en pesos y en este momento nos está matando la suba del dólar", contó María. "Nos aprobaron el crédito el 14 de junio y en tres semanas subió dos pesos el dólar, por lo que perdimos 15.000 dólares Y todavía nos quedan 30 días para buscar un departamento", agregó.

"El tema es que ya teníamos poca plata y ahora pasamos a tener presupuesto para un dos ambientes cuando buscábamos tres. Encima este mes subieron muchísimo los departamentos", afirmó la joven de 31 años, con una beba de uno que vive en el barrio de Belgrano.

No todos tuvieron mala suerte con el dólar. William, un directivo industrial y papá de tres nenas, accedió a sus $ 2,5 millones en el Banco Santander -también con crédito indexado por UVA- el día en que el dólar estaba a 15,25 pesos. "Agarré el día más bajo del año", se jactó. "Vale la pena. Yo alquilé toda la vida. Es el sueño de la casa propia", afirmó, optimista, sobre los nuevos créditos en el mercado. El industrial criticó que los plazos se hacen muy extensos. "Apliqué en noviembre pasado y terminé de escriturar a medidados de abril. Es una amansadora", se quejó el hombre de negocios.

"Te toman el día de la cotización de la escritura. Es un estrés", cuenta Inés, que agrega que podría haber firmado con un dólar a $ 15,60. El crédito se lo preaprobaron rápido, en 20 días. "Pero se atrasó mucho el tema del escribano porque pasé de la linea normal a la linea con UVA que lanzaron este año", indicó. Empezó los trámites en noviembre y terminó el mes pasado y en ese lapso perdió casi US$ 5000. "Me alcanzó porque tenía ahorros que iba a usar para arreglar la casa. Ya no", lamentó.