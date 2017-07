El partido de los procesados

Llamativamente, diversas encuestas de opinión empiezan a mostrar que para una parte de la sociedad no resulta grave que un dirigente político se encuentre sospechado de haber cometido hechos ilícitos. Y que, por ende, no debería ser motivo de preocupación que, en esas condiciones, se presente a comicios para competir por un cargo público. No es casual que esa franja de personas consultadas se identifique con el kirchnerismo, que dio y sigue dando albergue institucional a una gruesa porción de imputados judicialmente, digna de un triste récord de Guinness.

Mientras en el Congreso se espera saber qué decisión tomará el juez Luis Rodríguez respecto del pedido del fiscal Carlos Stornelli para que se desafuere y detenga al diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido, la justicia electoral nacional impugnó la candidatura a la re-reelección senatorial de Carlos Menem (Alianza Frente Popular-La Rioja) a raíz de la condena en su contra, confirmada por el máximo tribunal penal del país, por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia cuando era presidente de la Nación. Pero no son los únicos: entre otros, tienen fueros el ex jefe de Gabinete kirchnerista y actual senador bonaerense por el FPV Juan Manuel Abal Medina -ahora aliado de Florencio Randazzo-, quien se encuentra procesado en la causa Fútbol para Todos (FPT), del mismo modo que lo está el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, en la causa por el dólar futuro.

La propia Cristina Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, se halla varias veces procesada, entre otras cosas, como sospechosa de ser la jefa de una asociación ilícita, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y otorgamiento irregular de obra pública. Hay que destacar que, entre quienes buscan desesperadamente conseguir fueros para evadir la Justicia, el kirchnerismo ocupa la mayoría de los casilleros en un imaginario bingo delictual.

Por fuera de ese paraguas garante de libertad ambulatoria que para muchos representa el Congreso están quienes, aunque quisieran, ya no podrán quedar amparados por los fueros. Por citar apenas algunos casos, valgan los de los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, recordado por los bolsos con dinero que intentó ocultar en un convento; Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte condenado por la tragedia de Once, al igual que su sucesor Juan Pablo Schiavi (con condena apelada, por lo que se encuentra en libertad); Lázaro Báez, pseudoempresario sospechado de ser testaferro de los Kirchner y detenido por evasión y lavado de dinero; el gremialista Omar "Caballo" Suárez, preferido de la última presidenta cuando aquél era titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), actualmente preso, acusado de ser miembro de una asociación ilícita y de extorsionar a empresarios; César Milani, militar detenido por delitos de lesa humanidad, que llegó a ser jefe del Ejército, y Felisa Miceli, en libertad, pero condenada a cuatro años de prisión por el caso de la bolsa con dinero hallada en el baño de su despacho cuando era ministra de Economía.

Más por "piantavotos" que por su irregular situación judicial, hoy no integran listas de candidatos los kirchneristas Amado Boudou, ex vicepresidente multiprocesado y enviado a juicio oral y público por falsedad ideológica, y Aníbal Fernández, también procesado, entre otras causas, por FPT, junto con Jorge Capitanich, otro de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner.

La lista de ex funcionarios kirchneristas que ya pasaron de imputados a procesados es larguísima. Tan extensa que debería inhibir a los representantes de ese sector de señalar con dedo acusatorio a dirigentes de otros partidos requeridos judicialmente y de quienes también se espera que rindan las correspondientes cuentas. Como si la extensión de un mal los aliviara de padecerlo en gran escala.

Son legión los kirchneristas en conflicto con la Justicia y a los que, pasado tanto tiempo, se les siguen encontrando más y más pruebas que impiden a los jueces tomar una decisión que los beneficie. Resultan contados con los dedos de una mano los casos en los que se ha dictado la falta de mérito o el sobreseimiento. En cambio, siguen procesados, entre otros muchos, los ex funcionarios Carlos Gonella, quien fue titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, acusado de no haber investigado a Báez; Martín Sabbatella, por abuso de autoridad al haber intentado adecuar de oficio al Grupo Clarín mientras era titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca); José Sbattella, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), por el delito de violación de secretos; Romina Picolotti, por administración fraudulenta cuando fue secretaria de Ambiente de la Nación; el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por abuso de autoridad; el subsecretario de Obras Públicas kirchnerista Abel Fatala, por administración fraudulenta en la causa Sueños Compartidos, y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, también por el dólar futuro.

Además, integran la larga lista de procesados kirchneristas el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, por el FPT, y el ex jefe de gabinete sciolista Alberto Pérez, investigado por administración fraudulenta; el ex ministro de Salud y actual gobernador tucumano, Juan Manzur, en la causa por irregularidades en la licitación del plan Qunita, en la que también están procesados Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud kirchnerista Daniel Gollan, y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, por el presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, procesamiento revocado pero sobre el cual el juez aún debe resolver.

A ellos se agregan Katya Daura, ex titular de la Casa de Moneda, acusada de peculado de servicio por haber contratado con recursos del Estado vigilancia para su vivienda familiar, y el ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de las primeras campañas electorales del kirchnerismo Héctor Capaccioli, enviado a juicio oral y público precisamente por peculado.

Hace pocos días, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Liliana Mazure y de María Lucrecia Cardoso, ex titulares del Incaa, por haber designado funcionarios en forma irregular.

El número de procesados kirchneristas apabulla, como abruma la cantidad de pruebas que aparecen día tras día complicando aún más sus situaciones judiciales. Sarcásticamente, se podría decir que conforman un partido político en sí mismo: el de la ilegalidad. De los jueces depende que las causas avancen para que nadie pueda gozar de las bondades de una instancia superior: la de la impunidad, cada vez con más adeptos en nuestro país.

Recordar estos nombres y su pasado en la función pública es una práctica que no debemos abandonar si queremos de una vez por todas retomar el camino de la institucionalidad, del respeto a las leyes. El voto es la herramienta privilegiada en el recorrido de esa ruta. Y la memoria, el insumo imprescindible para que gire la rueda de la transparencia. Vale la pena perfeccionarlo para desterrar, como decía Voltaire, a los que creen que el dinero lo hace todo y terminan haciendo todo por dinero.