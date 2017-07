De los lectores: cartas &e-mails

Relevo de pruebas

Cuando leí que se había aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para declarar imprescriptible el delito de corrupción, presentado por el massismo y aprobado por Cambiemos y otros sectores, pero rechazado por el kirchnerismo, pensé de inmediato: a confesión de parte relevo de pruebas.

Bernardo Busso

Recato

Respecto de lo manifestado por el lector Alberto Solanet, recuerdo la tradicional doctrina sentada desde siempre por nuestra Corte Suprema, según la cual no corresponde la exteriorización pública, en forma individual o colectiva, de los pareceres de quienes integran -cualquiera que sea su jerarquía- el Poder Judicial de la Nación. Sorprenden, pues, las afirmaciones atribuidas al presidente del más alto tribunal, que contrastan con el "silente recato de los jueces" que reclamaba Alfredo Orgaz cuando supo, en tiempos difíciles de la república, dirigir el rumbo institucional de la Corte.

Miguel A.Almeyra

Regreso del tren

En una carta de mi autoría publicada el 19 de octubre de 2015 anticipaba que ese verano no sería posible viajar en tren a Mar del Plata, pese a la propaganda oficial. Esta semana se recuperó el servicio, demostrando que Cambiemos es otra cosa. El gobierno "de los ricos" pone al servicio de la gente lo que en el caso anterior fue apenas una mentira más. Se cambiaron más de 55.000 durmientes y se repararon kilómetros de vías, lo que significa una demostración del cambio de los negociados por la eficiencia en favor de la sociedad.

Héctor Ricardo Olivera

Costo argentino

He cobrado, por una operación que realicé, 315.700 pesos brutos, del cual el pagador me ha retenido a cuenta de impuesto a las ganancias 15.342 pesos, y a cuenta del impuesto a los ingresos brutos 7892,50. O sea, que neto he cobrado 292.465,50 pesos. Pero aquí no termina la historia, ya que el Banco Provincia de Buenos Aires me cobra en concepto de comisión gestión de cobro de cheque 292,46 pesos, cuando el cheque es sobre la Capital Federal, donde vivo y donde deposité el cheque, lo que representa el 1 por mil del importe depositado. Me retiene, por orden de ARBA, ingresos brutos, nuevamente, por 5849,30 pesos; en concepto de impuesto al crédito, 1754,79 pesos. Obviamente, cuando realice movimientos para utilizar el resto que queda del depósito pagaré otros 1754.79 pesos en concepto de impuesto al débito. Resumiendo, de los 315.700 pesos me han quedado 282.814.16, lo que significa que entre el banco y el Estado se llevan el 10.42 %, a lo que debo sumar impuestos municipales e impuesto inmobiliario, etc.

Es el costo argentino. Espero que esta situación cambie, para bien de todos.

Zulema Mijalovsge

Carrera de ingeniería

En referencia a la carta del señor Grether sobre la falta de interesados en estudiar ingeniería, quiero agregar que los ingenieros en este país ganan poco. Entonces, muchos dirán: ¿para qué sacrificarse tanto? Lo harán aquellos que tengan una firme vocación ( tengo dos hijos ingenieros). Requiere mucho sacrificio, dejar de asistir a casi todas las salidas familiares y de amigos, muchos años de estudio en comparación con otras carreras. Los sueldos deberían ser acordes.

Victoria Krasniansky

Tierra de nadie

Felicito a las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires por las acciones que se han tomado frente a la lucha contra el narcotráfico y las mafias policiales, pero hay una cuestión que no es menor, y que no alcanzo a comprender. En la plaza Moreno de la ciudad de La Plata (avenida 13, entre las calles 54 y 55), en frente del colegio María Auxiliadora y a la vuelta de la municipalidad y de un importante organismo académico de la policía bonaerense, a cinco cuadras de la comisaría 1a, y a pesar de ser una vía con fluido tránsito peatonal y vehicular, se producen robos y golpizas a niños y adolescentes, principalmente de aquellos provenientes de ese colegio y de otros de los alrededores, a cualquier hora del día.

¿Por qué no hay suficientes policías que "disuadan" a estos delincuentes de cometer estos ilícitos? Son los dueños de un espacio público que, lamentablemente, se ha transformado en "tierra de nadie".

Horacio C. Cortés

Uso del idioma

Coincido con los que opinan sobre el gran perjuicio que generan ciertos comunicadores sociales a sus audiencias con un lamentable y paupérrimo uso de nuestra rica lengua castellana y una total ausencia de pensamiento creativo. Los que ocupan un lugar de privilegio en nuestra sociedad deberían dar ejemplo, respetar a su público y a ellos mismos, e intentar

"nivelar para arriba" a una sociedad que está desde hace mucho tiempo culturalmente muy empobrecida. Mucha más responsabilidad deberían tener quienes se supone tienen cierto grado de cultura y conocimiento. Esos casos son honestamente imperdonables.

Florencia Larrea

La UNCI

A raíz de la difusión de la Unión Ciudadana, creada por la ex presidenta Cristina Kirchner, hay que recordar que en la década de los 80 compartí con el doctor Emilio Perina -autor del libro La máquina de impedir- la creación de la Unión Ciudadana Independiente (UNCI) preocupados por la profunda crisis que atravesaba (y sigue atravesando) la Argentina, que abarcaba todo el cuerpo social, especialmente la clase política. Emilio Perina decía: "El hombre es el único animal que no tiene genéticamente programada su forma de gobernarse, a cambio de ello fue dotado de inteligencia. El quid de la cuestión consiste en utilizarla". La Unión Ciudadana Independiente tuvo relevante actuación con la difusión de ideas que fortalecieron el desarrollo, cuyos articulados hoy vuelven a ser prioritarios.

Guido Parisier

