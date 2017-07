Sin el peso del cargo, Malcorra asesora detrás de escena

Prepara la transición que llevará a la Argentina a la presidencia del G-20

Su tono y también la expresión de su rostro son mucho más relajados que los de hace un mes, cuando todavía recorría el mundo como canciller. "No es lo mismo, claramente, que cuando uno tiene un cargo ejecutivo", dice con una sonrisa la ex canciller Susana Malcorra a LA NACION en el lobby del hotel Le Meridien, donde también paran el presidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada.

Luego de quejarse entre risas por haber tenido que llegar en tren desde el aeropuerto (los taxis desaparecieron con la llegada de las delegaciones), Malcorra se abocará al rol que jugará la Argentina como nueva titular del G-20, a partir de diciembre.

¿Se alineará la Argentina con Alemania en el manejo del grupo de países más poderoso del planeta? "En primer lugar, cada presidencia es distinta, porque el momento del mundo es único en cada momento. Pasó con Turquía con la crisis de los migrantes, para China con la Agenda 2030 y el acuerdo de París. A Alemania le toca el cambio de guardia en Estados Unidos, tienen una impronta de grandes cuestionamientos. Lo que hizo Alemania fue maniobrar en este proceso de instalación de Estados Unidos para llegar a una posición de consenso", afirma la ex canciller. ¿Pesada herencia? "No. Es la base para continuar con el diálogo. La decisión es mantener esa agenda, y poner el foco en temas como el empleo, el trabajo y la educación", sostiene.

Lo local y la política exterior se mezclan irremediablemente. "Esto tiene que ver con instalar los temas de una manera menos agresiva? Todo el mundo entiende que hoy cuando se consigue un trabajo, no es para toda la vida. El desafío no es la globalización, sino la tecnología que genera menos empleos", dice la ex canciller. ¿Cómo lidiar con Donald Trump por un lado y la Unión Europea conducida por Angela Merkel por el otro? "La Argentina, desde donde está, lo único que puede hacer es construir puentes", afirma, diplomática al fin. Sin enojo ni rencor aparente luego de su salida del Gobierno (adujo razones personales para quedarse a vivir en España junto a su familia), Malcorra está con un ojo puesto en la reunión del G-20 que se hará en Buenos Aires, pero también mira desafíos inmediatos, como la reunión de la Organización Mundial del Comercio que se llevará a cabo en Buenos Aires. "El objetivo es el mismo: sumar a todos", dice Malcorra, con el proteccionismo creciente de la administración Trump en la mira.

Peña defendió el modelo

Los testigos sostienen que nadie le preguntó por la inflación ni el dólar. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, alargó su estadía en Fráncfort para luego alcanzar al Presidente en Hamburgo. En una reunión con 300 empresarios alemanes, Peña defendió el modelo económico: "Como habíamos pronosticado este año la Argentina crecerá alrededor del tres por ciento".