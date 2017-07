Marcos Díaz: "Es el momento indicado para irme"

"No me siento bien, ni física ni mentalmente y al club no le sirve esto", dijo el arquero a modo de despedida de Huracán

La despedida de Marcos Díaz.

El arquero Marcos Díaz confirmó hoy que es "el momento indicado" para dejar Huracán porque consideró que ya cumplió un ciclo y que los dirigentes acompañaron su decisión.

"Estoy agradecido eternamente a la dirigencia y a los entrenadores que tuve. Es el momento indicado para irme. No me siento bien, ni física ni mentalmente y al club no le sirve esto", dijo Díaz en rueda de prensa desde el predio "La Quemita".

Díaz, de 31 años, confirmó de esta manera su decisión de dejar Huracán luego de cuatro años y dos títulos (la Copa Argentina 2014 y la Supercopa Argentina 2015), además del ascenso a la primera división en 2014.

En tanto, el arquero surgido en Colón de Santa Fe aclaró que el entrenador interino, Néstor Apuzzo, fue quien lo excluyó de la lista de convocados para el partido del próximo martes como local ante Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Yo no pedí no jugar. Después del partido contra Belgrano de Córdoba (por la última fecha del torneo local) e incluso antes del partido surgieron cosas que a uno no le gustaron, que me cayeron mal. Luego tomé esta decisión de comunicarle mi estado de ánimo a la dirigencia y al cuerpo técnico. No estoy bien y esto afecta a mi familia. La dirigencia lo entendió y creemos que era el momento indicado para irme; ellos lo sintieron igual", apuntó Díaz.

"Soy lo que soy gracias a Huracán, lo agradezco, pero se cumplió una etapa y los dirigentes me apoyan", concluyó el ex arquero de Colón y de Gimnasia de Jujuy.