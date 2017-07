Vettel le pidió disculpas a Hamilton mediante un mensaje de texto

Lo reveló el inglés en Austria, escenario de una nueva prueba de Fórmula 1, el domingo

Hamilton recibió las disculpas de Vettel por mensaje de texto. Foto: AFP

SPILBERG, Austria.- Kevin Magnussen, el piloto danés de Renault, tuiteó muy temprano: "En la conferencia de prensa estaré junto a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. No estoy seguro de que vaya a hablar mucho esta vez". No se equivocó. Ambos pilotos volvieron a reunirse tras el sonado episodio de Bakú, esta vez en Spielberg (Austria), donde el domingo se realizará la novena carrera del año de la Fórmula 1, y acapararon la atención y las palabras, con revelaciones que causaron gracia.

Hamilton reveló la intimidad de lo sucedido la semana pasada, posterior al incidente. "Hablamos después de la carrera, el lunes, y al día siguiente me mandó un mensaje de texto pidiendo disculpas", contó. "De hecho, no hubo una disculpa en la conversación que tuvimos, aunque quizás ésa haya sido la intención. Cuando se disculpó por mensaje, lo acepté".

"Cometí un error al ponerme a su lado y golpear su auto", admitió Vettel. "¿Estoy orgulloso de ello? No. ¿Puedo borrarlo? No. ¿Me arrepiento? Sí. Tuve la impresión de que me probaba. Estaba equivocado. Me molesté y reaccioné mal", agregó. El piloto alemán, puntero del campeonato, reconoció que su maniobra fue incorrecta, tres días después de ser exonerado por la FIA tras la reprochable maniobra.

El inglés confió en que el tema está zanjado. "Sigo teniendo el mayor de los respetos por él como piloto y continuaremos corriendo tan duramente como lo hemos hecho, nada menos". Sin embargo, expresó su molestia en cuanto a que "el auto no se usa como un arma". "Él dijo que yo lo frené. Espero que corrija eso, porque la gente cree que lo hice, y no fue el caso; aceleró él. Espero que lo aclare, no me corresponde a mí".

Vettel se rindió al pedido de su rival: "Me sorprendió, lo sentí como si él hubiese frenado, no pude evitar llevarlo por delante. Pero creo que no me frenó, aunque en ese momento me pareció". Y completó: "Me alegra escuchar que somos lo suficientemente maduros como para seguir adelante".

Hacia adelante parecen mejor preparados los alemanes que los italianos. Mercedes reaccionó en las últimas dos carreras, en Canadá y Azerbaiyán, y llegó a Austria con ánimo de confirmar esa recuperación.

Ferrari, en cambio, sufrió en Bakú y alejó al ingeniero jefe de motores, Lorenzo Sassi; la decisión llega en momentos en que se sospecha que uno de los equipos top de la Fórmula 1 está utilizando aceite como aditivo del combustible para ganar potencia. La FIA aclaró antes del GP de Canadá que esa práctica no está permitida, pero no hizo público el equipo del que sospecha.