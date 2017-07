Hoy repartirán entre los candidatos 208 millones de segundos de publicidad

Sortearán los espacios en 1869 radios y 837 señales de TV para los frentes que competirán en agosto

Más de 208 millones de segundos. O 3,48 millones de minutos. O 58.000 horas. O seis años y medio seguidos de propaganda política. Esa es la bolsa publicitaria global que hoy se repartirán los candidatos a diputados y senadores nacionales que participarán en las PASO del 13 de agosto en todo el país. En más de un caso, sin competir contra nadie en la interna.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) sorteará este mediodía los espacios para publicidad electoral de todos los partidos y frentes que participarán en las PASO. Según el organismo que depende del Ministerio del Interior, la bolsa incluye más de 58.000 horas que deberán ceder los 2706 medios de comunicación audiovisual reconocidos por el Estado en todo el país.

Se trata de 1869 radios AM y FM, y 837 señales de cable y TV abierta. Esos segundos de radio y TV se repartirán, además, a lo largo de los 18 días que durará la campaña en medios audiovisuales, desde el 24 de julio hasta el 11 de agosto, último día antes de la veda electoral.

Eso significa que cada medio de comunicación habilitado en el país deberá transmitir por día unos 70 minutos de publicidad de los candidatos a legisladores nacionales de su provincia.

No es un promedio exacto, ya que variará según el medio de comunicación y la región. Por un lado, a las radios les tocará el 74% de los módulos que se sortearán hoy, mientras que el 26% restante será para las señales de TV. Un módulo de televisión es igual a doce segundos de tanda, mientras que uno de radio alcanza los nueve segundos. La cantidad de módulos también cambia según las provincias y vuelve a alterarse cuando se trata de medios provinciales o señales nacionales.

Más allá de esas variaciones, se puede decir que una persona que sintonice una radio durante 24 horas seguidas en uno de los días de la campaña escuchará más de una hora de anuncios de los precandidatos de su distrito. Haya o no competencia real entre listas. Lo sabrán cuando suene la frase "espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral".

¿Cómo se repartirán los módulos que se sortean hoy? La ley 26.571, que creó las PASO, establece que el 50% de los módulos se distribuye en partes iguales entre todos los frentes que competirán el 13 de agosto. Y el otro 50% se dividirá "en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría diputados nacionales".

Ayer, LA NACION adelantó que, en la crucial batalla bonaerense, los 605 medios provinciales deberán ceder unos 44 millones de segundos a los once frentes electorales que compiten en las PASO.

Y que Florencio Randazzo, por quedarse con el sello del PJ, que en 2015 era el partido más importante (por su cantidad de afiliados) del Frente para la Victoria, tendrá el doble de espacios de publicidad que Cristina Kirchner, que este año armó un nuevo frente, Unidad Ciudadana, con sólo algunos de los partidos menores que integraron el FPV en 2015.

Eso explica la lucha de Mario Ishii y José Ottavis por disputar la interna del Frente Justicialista: se hubieran quedado con un tercio del preciado botín publicitario.

Cambiemos (que conserva la estructura de 2015) será el que reciba más espacios de publicidad, seguido de cerca por el Frente Justicialista y 1 País, que sumará los votos de 2015 de Sergio Massa y el GEN de Margarita Stolbizer. En cuarto lugar, y lejos del podio, vendría Cristina Kirchner, apenas por encima del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Los otros seis frentes, que no existían en 2015 o no lograron buenos resultados, se quedarán con una onceava parta del 50% de la torta publicitaria. No es poco: son más de 600.000 segundos de TV y 1,3 millones de radio. Se trata de los frentes Creo (Fernando Solanas y Pablo Micheli), Tierra, Techo y Trabajo (Luis D'Elía), Izquierda al Frente (Vilma Ripoll), Socialista y Popular, Patriota Bandera Vecinal y Unión por la Justicia Social.

El sorteo de hoy podría reproducir la situación bonaerense en todo el país. En principio, porque Cambiemos mantuvo o acrecentó su estructura de alianzas de 2015 en todas las provincias, salvo la Capital, lo que le permitiría pelear por la bolsa mayor. Lo mismo que los PJ provinciales, leales en gran parte a los gobernadores y no a los partidos del kirchnerismo duro, que van separados en cinco distritos.

La bolsa en disputa

58.000 horas de publicidad en radio y TV

La DINE hará hoy el sorteo entre los partidos y frentes inscriptos para competir en las PASO nacionales

2706 medios de comunicación registrados oficialmente

Se trata de 1869 radios AM y FM y 837 señales de cable y TV abierta habilitados por el Estado en todo el país.

70 minutos de campaña, por día, por medio

Es el promedio de tiempo (variable según el distrito) que los medios deberán ceder por día, entre el 24 de julio y el 11 de agosto, antes de la veda