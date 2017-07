Cornejo amenazó con descuentos a legisladores en Mendoza

Quiere aplicar sanciones a los que se ausenten

MENDOZA.- El gobernador Alfredo Cornejo subió la apuesta y lanzó una fuerte amenaza a la Legislatura, luego de que el justicialismo decidiera no dar quórum en la sesión del martes pasado, aprovechando una aparente rebelión de cuatro hombres del oficialismo provincial. El mandatario advirtió que está dispuesto a aplicar descuentos en las dietas de los legisladores si no justifican sus ausencias. "Si medimos la productividad para otros empleados públicos, ¿por qué no hacerlo para los legisladores?", disparó Cornejo.

Así, al igual que con los maestros, a quienes les aplicó en 2016 el polémico "ítem aula" -un adicional salarial que representa el 10% del sueldo por la asistencia perfecta-, Cornejo busca poner freno a las ausencias de los legisladores reclamar más resultados.

"Si están enfermos, tienen derecho como cualquiera, pero tenemos que buscar un mecanismo, un proyecto de ley para que tengan descuentos. Podría denominarse «ítem banca». Hay que dar el ejemplo a los ciudadanos, todos lo debemos dar. Por eso, habría que tener incentivos económicos para que esto no vuelva a ocurrir", expresó el gobernador. Algunos sectores políticos atribuían la inasistencia de los senadores radicales como una protesta por haber quedado afuera de las listas para las próximas elecciones. Aunque negó ese malestar, Cornejo cargó contra los opositores y consideró que deberían haberse sentado en sus bancas y dar el debate para la sanción de dos leyes claves que espera tener aprobadas a la brevedad: el plan de del uso del suelo mendocino y la modificación del Código Procesal Civil.

"No veo por qué hacen responsable al oficialismo del quórum cuando por primera vez en 20 años tenemos mayoría propia. Los justicialistas hicieron una picardía, una estupidez", disparó el gobernador, haciendo hincapié en comenzar a dar premios y castigos frente a estas situaciones de personas "irresponsables".