Tucumán: los comedores escolares estarán abiertos en vacaciones

Así lo anunció el gobernador Juan Manzur; dijo que es para paliar la crisis económica

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El gobernador tucumano, Juan Manzur (FPV), cuestionó las políticas económicas del presidente Mauricio Macri y anunció que, para paliar la situación que esas medidas generan en los sectores más vulnerables, los comedores escolares permanecerán abiertos en las vacaciones de invierno.

"Al presidente Macri tenemos que decirle que hemos tomado una decisión. Y es comunicarle a todas las familias tucumanas que mandan a los chicos a los comedores escolares, que la totalidad de las escuelas que dan asistencia alimentaria a las criaturas y a las familias van a seguir abiertas en las vacaciones de julio", expresó el mandatario peronista en diálogo con la prensa.

Manzur contó que decidió adoptar esa medida "para que se pueda sobrellevar esta situación compleja" provocada por las políticas económicas nacionales y que, según consideró, demandan acciones del Estado provincial. "Hoy los tucumanos no nos podemos dar el lujo de que se cierre una escuela durante las vacaciones de julio y que no tengan un lugar donde merendar o recibir un almuerzo", enfatizó el ex ministro de Salud de Cristina Kirchner.

Juan Manzur, gobernador de Tucumán. Foto: Archivo

Según informaron desde el Gobierno provincial, para el invierno, la cobertura alimentaria alcanza a 55 mil niños repartidos en 496 escuelas que abrirán como comedores.

El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, dijo que en la Argentina hoy "existe una dificultad en la seguridad alimentaria" y contó que la cartera a su cargo debió reforzar las partidas en varios comedores en los que antes solamente ofrecían el desayuno.

"Esto se hizo con fondos propios, porque no se logró que la Nación aumente los recursos que transfiera a las provincias. En 2014 nos transferían el 40% de lo que necesitábamos y la Provincia ponía el 60%. Desde el año pasado, como nos dan los mismos fondos, se reduce a un 30%, debido a la inflación", graficó el funcionario.

Mala relación

Desde hace varias semanas, Manzur viene criticando públicamente las políticas económicas del Gobierno de Macri, por considerar que "provocaron más pobres y menos empleo". Además, el gobernador kirchnerista cuestionó la decisión del Presidente de no viajar a Tucumán para encabezar los actos por el Día de la Independencia, el próximo domingo 9 de julio, debido a que estará en Alemania participando de la Cumbre del G-20.

El último lunes, en declaraciones a Canal 8 de Tucumán, Macri salió al cruce de las críticas del mandatario tucumano. "Con Manzur arrancamos muy bien, estaba muy entusiasmado, pero ahora se puso arisco y criticón. Yo le recomiendo a él que haga la reforma política y terminar con las colectoras, esas cosas raras que se hacen en las votaciones e ir a un gobierno abierto, para dar transparencia", expresó Macri en la entrevista.