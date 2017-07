Tensa entrevista de Randazzo en C5N

Fue sometido a un duro cuestionario por los mismos periodistas que dialogaron con Cristina

A una semana de romper el silencio en una conferencia de prensa, y tras dar varias notas en radio, Florencio Randazzo se expuso anoche por primera vez como candidato en la televisión, en una entrevista tensa. Fue en C5N, el mismo canal donde hace dos meses Cristina Kirchner brindó una entrevista exclusiva con el mismo formato y con los mismos periodistas.

Randazzo se sometió a las preguntas de los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre y Roberto Navarro, que estuvieron muchos más incisivos que con la ex presidenta. Marcó sus diferencias con Cristina, y criticó los planes del Gobierno. Ante la consulta por su silencio, el ex ministro dijo: "Lo más prudente fue llamarme a silencio. No soy un denunciador serial, no tengo cargo público y no soy un opinador profesional. Me pareció que era prudente respetar a un gobierno elegido constitucionalmente".

Pero ante las acusaciones de que su silencio podría interpretarse como un guiño a las políticas del gobierno fue contundente: "Macri es fruto de nuestros errores"

En un intento por explicar su decisión de no acompañar al nuevo frente político de Cristina Kirchner, al que definió como "un espacio sin peronismo", hizo una defensa de la función de las PASO. "No acompaño a Cristina porque tengo diferencias. Me parece que la selección tiene que ser por la gente y no por los dirigentes", dijo.

Asimismo, recordó su experiencia de no poder ser precandidato a Presidente en las últimas elecciones."Fue un error no permitirme participar en las PASO con Scioli. Lo reiteré en muchas oportunidades. Quería participar de las PASO para fortalecer el espacio político; seguramente hubiéramos tenido mayores oportunidades[...] Yo no estaba de acuerdo con la gestión de Scioli, no participo de la filosofía de Scioli", agregó.

En lo que respecta a la gestión del gobierno kirchnerista dijo que la ex presidenta "no tuvo mala intención pero terminó siendo funcional al Gobierno", y remarcó la falta de autocrítica y de "reconocimiento de los errores". "Yo no estoy de acuerdo con los fueros", concluyó.