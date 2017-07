Florencio Randazzo: "Pensaba que Cristina no iba a ser candidata"

El precandidato del partido del PJ Cumplir hizo su reaparición pública en un picante diálogo con periodistas de C5N; habló de todo

Florencio Randazzo en C5N. Foto: Captura de TV

Tras un largo período de silencio, el precandidato por el partido Cumplir Florencio Randazzo finalmente salió a la luz y dio su primera entrevista de campaña para las inminentes PASO. Fue en C5N y lo entrevistaron los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre y Roberto Navarro y se vivió un picante cruce entre ellos.

El precandidato respondió a todas las preguntas sin dar respuestas esquivas y contrarrestó en varias oportunidades -y sin titubear- las consultas de los periodistas, especialmente, cuando hacían una suerte de defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner. Los cruces más fuertes se dieron con Morales, dada la continua acusación del periodista al grupo Clarín.

Randazzo no escatimó en detalles y, entre otras cosas, repasó el momento en que su participación en las PASO presidenciales de 2015 fue declinada. Además, dijo: "Lo que cuesta creer es que en realidad hayan constituido un nuevo frente sin el peronismo para no permitirme a mí participar de una PASO. Es inentendible y a mí me produce un profundo dolor esto, así de simple es esto".

Su silencio

Sobre su silencio en todo este tiempo, dijo: "Me pareció que lo más prudente era llamarme a silencio, no soy ni panelista de televisión ni denunciador serial ni desempeño ningún cargo público y me pareció que era prudente respetar a un gobierno elegido constitucionalmente y darle tiempo porque en ese gobierno seguramente estaba la ilusión de millones de argentinos que querían que les vaya bien, aún los que no lo habían votado".

Su trunca candidatura presidencial en 2015

Tras la explicación del precandidato sobre su silencio, Sylvestre le comentó que algunos habían inferido que ese silencio era una especie de acompañamiento al gobierno de Mauricio Macri. Randazzo, entre otras cosas, respondió: "Siempre estuve en el mismo lugar, jamás voy a hacer una cosa como esa porque además estoy en las antípodas del gobierno de Macri y soy un hombre que tiene convicciones y valores". Y agregó: "Si hubiera tenido ese espíritu seguramente hubiera aceptado ser candidato a gobernador, hubiera aceptado acompañarla ahora a Cristina. Yo no pienso de esa manera".

Ante la pregunta de porqué no aceptó acompañarla a Cristina, sin dudar, respondió: "Porque tengo diferencias con Cristina y las he conversado amablemente con ella. Primero porque me parecía importante que la selección del candidato del espacio se haga a través de la gente, no del dedo de los dirigentes, no es tan complicado".

cerrar

Entonces, el ex ministro aprovechó la tajada para adentrarse en las PASO de 2015, cuando su candidatura a presidente fue declinada: "Creo y creí que fue un error no permitirme participar en las PASO contra quien era gobernador en ese momento, con Daniel Scioli, lo había reiterado en varias oportunidades y durante mucho tiempo, que no iba a ser candidato a gobernador, que quería participar de la PASO porque me parecía que fortalecía el espacio político al cual yo adhiero porque era una forma de darle fortaleza al candidato cualquiera sera el resultado, si ganaba Scioli o ganaba yo. Seguramente hubiéramos tenido mayores posibilidades en una primera vuelta".

"¿Y por qué no lo hizo, Florencio?", le preguntó Morales. "En aquel momento no tuve oportunidad. Víctor Hugo, le cuento con un enorme dolor porque yo estuve muy comprometido con el gobierno durante muchos años, creo que honré al gobierno con mis actitudes, con la gestión, con el compromiso que le puse, la garra, y había hablado en varias oportunidades con Cristina en relación a ser candidato en las PASO, recuerdo la primer charla fue el 13 de noviembre de 2014. Que le dije: 'Mirá que voy a ser precandidato a presidente'"

Siguió su relato: "Cristina salía de un estado convaleciente, un problema de salud, habíamos terminado de estatizar el Sarmiento después del episodio que habíamos tenido en octubre y le dije: 'Mirá, yo creo que este espacio necesita tener candidatos. Sino, el peronismo, que es un partido de poder, va a ir a abrevar a la figura de Daniel Scioli, con total sinceridad y no creo que sea lo más conveniente, creo que lo más conveniente es que el espacio tenga varios candidatos y yo quiero ser precandidato a presidente, si no me lo da a mi a otro compañero, yo no voy a ser candidato a gobernador'. Y así transcurrimos hasta que llegó el 17 de junio y las listas cerraban el 20. Y fui llamado por la Presidenta que me preguntó quién me iba a acompañar en la fórmula. Le señalé en aquel momento las dos alternativas. Una alternativa era con Carlos Zannini, que me parecía una fórmula demasiado dura, y otra alternativa era reeditar la concertación, recuerdo que Cristina me preguntó qué era reeditar la concertación. Que me acompañe Claudia Zamora (la gobernadora de Santiago del Estero), es la primera vez que cuento ésto", aseguró. "Y me dijo bueno andá, flaco". Pero luego, continuó explicando que al otro día vio cómo Daniel Scioli salía de la quinta de Olivos diciendo que Carlos Zannini lo acompañaría.

"No participo ni de la filosofía, ni de la idea, ni de la gestión de Scioli"

"Se lo quiero decir porque yo lo decía en aquel momento, cuando muchos periodistas se callaban la boca, yo no estaba de acuerdo con la gestión de Scioli. No participo ni de la filosofía de Scioli, de la idea de Scioli, de la gestión de Scioli; entonces me parecía inmoral aceptar ser candidato a gobernador con alguien que no tenía puntos de encuentro", comentó el precandidato.

En todo momento, Randazzo buscó mostrarse espontáneo. Como cuando Sylvestre, le dijo: "Clarín publicó el lunes que el Gobierno lo auxiliaba a usted dándole ayuda a través de intendentes que se habían quedado sin su espacio". El representante de Cumplir, riéndose, le respondió: "¿Qué tiene que ver que lo diga Clarín, usted le cree a Clarín?". El periodista, incómodo, le dijo: "Yo no leo habitualmente Clarín, lo leo en la radio".

Las frases más fuertes contra Cristina

"Yo quiero confesarle, porque se lo dije también a Cristina, que pensaba que Cristina no iba a ser candidata. Cristina hace 26 años que es candidata y sabe que yo soy de los convencidos de que en realidad los dirigentes políticos tienen que trabajar para generar su propio relevo y esa era la misión que para mi tenía Cristina".

"Cuando Cristina me designa nuevamente ministro del Interior, yo la voy a ver, era el 6 de diciembre de 2011, y le digo que iba a aceptar pero que quería que sepa que estaba en contra de su re reelección. Yo soy un hombre coherente, íntegramente moral".

Los cruces con Víctor Hugo Morales

"Mauricio Macri es fruto de nuestros errores", dijo Randazzo. Víctor Hugo lo interrumpió diciendo: "No, es fruto de una mafia mediática que usted la padeció en tanto integrante del gobierno". "Es una simplificación eso, Víctor Hugo", respondió el precandidato. "No subestimen a la gente", agregó, al mismo tiempo que admitió: "Yo no tengo ninguna duda de que seguramente eso ha contribuido, ahora nosotros hemos cometido una serie de errores de los que ni siquiera nos hemos hecho cargo. La selección del candidato en aquel momento, un candidato que habíamos bombardeado durante muchos años (...) No nos hacíamos cargo de ningún error".

"¿Usted sabe o no sabe que Clarín es una mafia mediática?", lo desafió Morales. "Pero no es un problema de Clarín, Víctor Hugo, es un problema de todos los monopolios que en realidad defienden intereses por encima del interés general. Yo tengo la convicción de que soy un hombre autónomo y defiendo la política emancipada de cualquier factor de poder. De los diarios, de los medios de comunicación.", le respondió.

Navarro, entonces, para apoyar la teoría de Morales, le consultó: "¿Por qué las acusaciones judiciales son solamente con la gente que se queda cerca de Cristina y todo el que se aleja para un lado o para otro deja de ser perseguido por los medios y la justicia?". A lo que Randazzo contestó: "No es así, Roberto, no es así...Acusaciones tenemos todos, cuál es la actitud que nosotros tenemos frente a las acusaciones..."

"No leo los diarios porque creo poco en todos", contó después, ante la consulta de Morales sobre si no creía que Clarín estaba operando contra De Vido. "Hay diarios que no mienten, Página 12 no miente. Clarín y LA NACION sí", afirmó el periodista, valiéndole el retruque de Randazzo: "Es relativo lo que usted dice, en Página 12 hace poquitos días escribió (Horacio) Verbitsky una nota donde mentía en todo lo que decía, como que a mi me financiaba la campaña de Vidal", comentó entre risas.

Entre otros comentarios, Víctor Hugo le dijo: "Usted fue un excelente ministro pero la espalda, el dolor, la acusación, el bancarse a Magnetto, lo hacía ella. El bancarse al establishment lo hacía Cristina, Florencio".

Luego, cuando volvió a nombrar a Clarín, Randazzo le respondió: "Usted tiene una obsesión y me la quiere trasladar a mi y bueno no me la traslade a mi porque termina en una simplificación lo suyo".

Las frases más fuertes contra Macri

"Este es un gobierno absolutamente insensible. Es un gobierno de ricos que gobierna para ricos, es un gobierno de pocos que ha perjudicado a casi todos los sectores"

"Este gobierno tiene una concepción ideológica que es absolutamente perversa y equivocada, fijense cual es el mecanismo que han utilizado para bajar la inflación: bajando el consumo (...) y como si eso fuera poco, la emisión de las lebacs, que es una vergüenza"

"Lo que está haciendo Macri es una inmoralidad"