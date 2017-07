Los entretelones del nuevo contrato de Lionel Messi con Barcelona: "Cobrará como el mejor jugador del mundo"

El presidente del equipo catalán dio algunos detalles de la negociación de la Pulga, que se quedará en España hasta 2021

Messi hace varios años, en su última renovación con Barcelona. Foto: Archivo

A sus 30 años, Lionel Messi no se que quiere mover de Barcelona. Por eso, cuando el presidente de Barça, Josep Maria Bartomeu, lo fue a buscar hace siete meses para hablar de la renovación de su contrato que expiraba el 30 de junio de 2018, el capitán de la selección Argentina le dijo: "Yo me quiero quedar acá. Habla con mi papá". Y eso hizo Bartomeu. Siete meses de negociaciones, entre el directivo azulgrana y el padre del jugador, que terminaron acorde al deseo del Nº10. El club hizo oficial esta semana la renovación Messi hasta 2021 y Bartomeu lo salió a celebrar. "Ronaldinho trajo la sonrisa y la magia; Iniesta, el equilibrio; y Leo, el arte y la genialidad. Estamos en la era de Messi. Con Leo cambia el concepto que tiene el mundo de Barcelona", se felicitó el presidente de la entidad catalana en una entrevista a Mundo Deportivo.

"Todo el mundo sabe que Leo pasó un mal verano el año pasado con el problema fiscal que sufrió. Pero no había que convencerlo, nunca he tenido ninguna duda sobre sí Leo se quería marchar del club", explicó Bartomeu, que tuvo seis reuniones con Jorge Messi y muchísimas conversaciones por teléfono y vía email. "Jorge vive a caballo entre Rosario y Barcelona y a veces con el teléfono es complicado avanzar. Cuando venía a Barcelona, quedábamos en su despacho y estábamos un buen rato hablando él y yo solos", contó el presidente del club. Sin embargo, no quiso dar detalles de los números del nuevo contrato de Messi: ronda los 35 millones de euros netos, más 50 en concepto de prima de fichajes. "Cobra como el mejor del mundo y de la historia del fútbol. Es el jugador de deporte colectivo mejor pagado porque ninguno aporta a su club lo que aporta Leo", dijo sobre el vínculo del rosarino que se lleva aproximadamente el 10% del total del presupuesto del club. "Barcelona tiene una economía fuerte y saneada para poder pagarle. Me gustaría muchísimo que se retire en Barça", completó.

Bartomeu, en cualquier caso, no es el único que celebró la renovación de Messi. "Tanto Leo como el club deben estar muy contentos. El hecho de que haya renovado es una buena noticia para el club, por la calidad y por el jugador que es", dijo Mascherano, acerca del nuevo vínculo de su compañero en Barça y en la selección. También se alegró Gerard Piqué. "Trabajar con Messi tantos años es la mejor experiencia. Ahora ya serán 10 años (el central, que hizo las inferiores con Messi, regresó a Barcelona en 2008, después de su paso por el United y Zaragoza) y es genial, porque lo hemos ganado todo y espero que se pueda quedar muchos años más con nosotros", dijo el catalán. Y remató Jordi Alba: "Estoy contento porque eso significa que sigue muchos años más con nosotros. Él es feliz en Barcelona y el juego de Barça es el ideal para Leo. Para FC Barcelona tener a Messi es un privilegio".

Messi firmará su nuevo contrato con Barcelona la semana que viene cuando regrese de sus vacaciones. El Nº10 estrecha su vínculo con Barça y la parroquia culé lo festeja.