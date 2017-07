La intimidad de los festejos de Diego Maradona en Nápoles: entre la euforia, la emoción y el discurso que no fue

El ídolo de Nápoli fue declarado "ciudadano honorario" en esa ciudad de Italia

Foto: Archivo

"No hay pueblo que me haya querido tanto como ustedes", con esa frase Diego Maradona recibió en las últimas horas el homenaje de Nápoles, la ciudad en la que brilló como futbolista. El ex campeón con Napoli fue declarado "ciudadano honorario" y tuvo en el final de los festejos una cena íntima junto a dirigentes y algunos hinchas.

Se filtraron algunos videos de esa cena y hasta un programa español editó un informe con lo que fue la ceremonia íntima de Diego Maradona. Se lo vio eufórico y emocionado cantando con los hinchas el famoso grito de los tifosi de Nápoli: "Ho visto Maradona, innamorato son".

Pero la peor imagen de Diego se vio cuando trató de dar un discurso y apenas pudo esbozar unas breves palabras. "Qué Napoli salga campeón de la Champions antes que la Juve", llegó a decir. Luego, algunos organizadores y personal de seguridad lo escoltaron para sacarlo del lugar.