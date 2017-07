Después de diez años, en 2018 harán un censo nacional agropecuario

Así lo afirmó ayer el ministro Ricardo Buryaile tras participar de un plenario de CAME

Después del último censo, de 2008, el Gobierno realizará el próximo año un nuevo Censo Nacional Agropecuario (CNA).

Así lo informó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, tras participar ayer de un plenario con delegados de economías regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que pidió por una reforma impositiva.

El último censo, realizado en 2008 por el anterior gobierno, fue polémico. Debía haberse realizado en 2007, pero empezó el 2 de junio de 2008, en pleno conflicto por las retenciones móviles y terminó el 15 de octubre de ese año.

Buryaile, en el centro, ayer en CAME. Foto: Agroindustria

En esa oportunidad, arrojó como dato central la desaparición de casi 60.000 explotaciones agropecuarias desde 2002, como había anticipado LA NACION a partir de un trabajo preliminar del INDEC.

En aquella oportunidad, desde el INDEC habían acusado a las entidades del agro por supuestamente incentivar a los productores a no responder. De hecho, el censo quedó incompleto.

"La información ingresada al Sistema de Gestión del CNA'08 permite observar la existencia de por lo menos 24 millones de hectáreas en explotaciones agropecuarias de las cuales no se han obtenido cuestionarios censales; a la fecha, y por ende todos sus atributos - cantidad de EAPs, tipo y superficie de cultivos, existencias de ganado, dotación de maquinarias, población y mano de obra, etc. - no han sido enumerados", indicó el organismo en un informe del 30 de octubre de 2009.

En 2008 existían 276.581 explotaciones agropecuarias, por debajo de las 333.532 explotaciones de 2002. En tanto en 1988, en el anterior censo, había 421.221 explotaciones.

En tanto, en 2008 la superficie de las explotaciones agropecuarias representaban 155.424.819 hectáreas, por debajo de las 174.808.522 hectáreas de 2002, dato que el organismo justificó porque dijo que no había podido relevar 24 millones de hectáreas que, no obstante, habían sido identificadas.