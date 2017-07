Las dos caras de San Lorenzo: de su valentía en la Libertadores a la inestabilidad en casa

Es el único equipo del continente que sumó cuatro victorias seguidas en la copa; su andar irregular lo alejó de Boca en el torneo doméstico y terminó a diez unidades del campeón

San Lorenzo festejó en Guayaquil. Foto: AFP

GUAYAQUIL.- De estar casi afuera en la etapa de grupos de la Copa Libertadores a quedar con un pie en los cuartos de final. De hacerle sombra y acechar a Boca en el torneo local a terminar ubicado en la séptica colocación, a diez unidades del campeón y sin la principal posibilidad de acceder al máximo torneo continental en 2018. El curso de la temporada exhibe a un San Lorenzo cuya identidad suele ser un misterio. De hecho, a su favor, es el único equipo de la copa que encadenó cuanto triunfos consecutivos en la actual edición. Como contrapunto, la irregularidad del equipo se refleja en los números del certamen doméstico: ocho triunfos, siete derrotas y una igualdad durante 2017.

Como aseguró el uruguayo Diego Aguirre, el Ciclón precisa mejorar para ganar "credibilidad". Y anoche en Guayaquil consiguió un triunfo resonante 1-0 sobre Emelec, para desalentar los fantasmas que se arremolinaban respecto al futuro. Lo concreto es que después de la goleada sufrida en el inicio del recorrido (4-0 contra Flamengo en Brasil), San Lorenzo hizo pie en cada una de sus presentaciones como visitante en este certamen. Se sabe que en Boedo sigue habiendo varios asuntos pendientes, que necesita balancear, pero el impulso que logró en esta ciudad es auspicioso. Aquel desalentador recuerdo contra Flamengo convivió con el mal momento del equipo, con un comienzo de año que desilusionó a todo Boedo y generó que el DT uruguayo quedara en la cuerda floja durante un tiempo.

Mientras transita este sendero irregular, San Lorenzo puede rescatar algunos puntos interesantes a la vez que aguarda expectante la revancha con los Eléctricos pautada para el próximo 10 de agosto. Dentro de esos cuatro triunfos consecutivos en la Libertadores, apenas recibió dos goles (Universidad Católica y Flamengo). Sus mejores producciones las exhibió lejos de casa: 3-0 sobre Atlético Paranaense en Brasil y 1-0 frente a Emelec en Guayaquil. "Contra los ecuatorianos no encontramos los circuitos de juego y no jugamos bien pero todo esto sirve como un gran estímulo", aseguró Fernando Belluschi.

La tarde del 25 de marzo de este año, San Lorenzo goleó a Quilmes 3-0 y alcanzó transitoriamente a Boca en la cima del torneo. Los xeneizes no la soltarían pero el dato vale como ejemplo para graficar la cercanía que tuvo el Ciclón con una de sus máximas aspiraciones. A partir de ahí, navegó en la irregularidad y sumó derrotas inesperadas con Temperley y Colón. La caída por 1-0 ante Aldosivi en el Nuevo Gasómetro lo dejó a seis puntos de Boca, con apenas cinco fechas por delante. El resultado terminó sepultando sus aspiraciones. En el medio, Nahuel Barrios se vistió de héroe en el plano internacional y le dio aire al equipo con su gol frente a Universidad Católica. El envión final llegó cuando Fernando Belluschi metió el agónico tanto de la clasificación a octavos ante Flamengo.

"Tenemos que acomodar esa irregularidad. Fallamos contra equipos supuestamente inferiores. Le ganamos a Atlético Paranaense en Brasil, al poderoso Flamengo en casa, también a River. Es un tema que me preocupa y me enoja porque no mantuvimos una estabilidad. Pasamos de un partido muy bueno a otro muy malo, no tuvimos intermedios", remarcó Aguirre a LA NACIÓN.

Con la tranquilidad que le brinda el resultado, San Lorenzo entrará mañana en vacaciones. De Guayaquil se marcha con buenos indicios. "Este equipo mostró algo que me ilusiona. De quedar casi fuera de la Copa ahora pasamos a estar expectantes. En momentos límite, muchos de estos jugadores exhibieron su jerarquía. La Libertadores es competitiva, pero no es una locura pensar que podremos definirla", expresó Aguirre.