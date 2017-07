Wimbledon: Ofner, el austriaco que se peina con gomina y en dos partidos ya ganó más dinero que en toda su carrera

Nunca había jugado partidos ATP, superó la clasificación y sorprendió a todos avanzando a la tercera rueda; de 21 años y 217° del ranking, es entrenado por el padre de Thiem

El austríaco Ofner sigue su camino en Wimbledon.

LONDRES.- Sebastian Ofner nació en Bruck an der Mur, Austria . Es tenista. Tiene apenas 21 años y es 217° del ranking mundial. Hasta hace unos días, cuando decidió competir en la clasificación de Wimbledon , no tenía partidos del circuito ATP. No sólo superó la qualy, sino que ya se instaló en la tercera rueda del torneo sobre césped más valioso. Sorprendió al batir en su debut en el cuadro principal al brasileño Thomaz Bellucci (por 6-2, 6-3 y 6-2), pero terminó de romper todos los pronósticos al derrotar al estadounidense Jack Sock (17°) por 6-3, 6-4, 3-6, 2-6 y 6-2. Antes de llegar al All England, Ofner acumulaba 46.193 dólares en su carrera. Con su actuación en Wimbledon ya se aseguró un cheque de 116.000 billetes de la moneda estadounidense.

Entrenado por Wolfgang Thiem, el padre de Dominic Thiem (uno de los más talentosos de la nueva generación), Ofner evitó permanecer en una academia de tenis para completar sus estudios en una escuela privada. Diestro, con revés de dos manos y 1,91 metro, comenzó su carrera profesional en el tenis hace dos años, obtuvo cuatro Futures y fue subcampeón en otros cuatro torneos en 2016. Esta temporada disputó su primera final en el Challenger Tour, en Mestre. Con su tarea en Wimbledon ya se aseguró saltar, al menos, hasta el top 150 del ranking. Su próximo rival será el joven maravilla Alexander Zverev (Alemania, 12°).

Ofner no sólo acaparó comentarios por su fulminante progreso, sino también por su peinado engominado, como si se tratara de un viejo cantante de tango porteño. Brad Gilbert, ex entrenador de Andre Agassi , lanzó una broma en su cuenta de Twitter: "El pelo de Ofner no se movería ni con una tormenta de 53 millas por hora, está trabajando fuerte el peinado con fijador hacia atrás".