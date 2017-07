Nicolás Massot también renuncia a los fueros

"La política se hace con gestos", sostuvo el presidente del bloque Pro en Diputados en sintonía con lo anunciado por Massa y Stolbizer; Randazzo tiene la misma iniciativa en su plataforma

Massot también renuncia a los fueros. Foto: Archivo

El titular del bloque de diputados nacionales del Pro, Nicolás Massot, anunció hoy que presentará un proyecto para que la Cámara de Diputados lo autorice "a renunciar a sus fueros de arresto", para "sentar un precedente y que se debata el tema con seriedad, no sólo por Julio De Vido sino para adelante".

Le pido a la Cámara de Diputados que me autorice a renunciar a los fueros de arresto&- Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 7 de julio de 2017

"Yo le pido a la Cámara de Diputados que me autorice a renunciar a los fueros de arresto", adelantó Massot en declaraciones a radio Mitre y desde su cuenta de Twitter, al sostener que "la política se hace con gestos" y destacó su intención de "sentar un precedente para que se debata ésto con seriedad, no sólo por De Vido sino para adelante, porque presumo que no será el último caso en los próximos años".

Quiero sentar un precedente para que se debata esto con seriedad, no solo por De Vido sino para adelante&- Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 7 de julio de 2017

Tras aclarar que los fueros son de la cámara y por eso no puede renunciar "voluntariamente a los fueros", el titular del bloque de diputados del Pro anunció que presentará un proyecto de resolución para que la cámara lo autorice a renunciar a sus fueros de arresto.

"Lo más importante es respetar el origen constitucional de los fueros que fueron pensados para ser una garantía para la libertad de expresión de los legisladores, no una garantía para la impunidad de los corruptos", aseveró Massot, quien recordó también que el massismo "tampocoo acompañó los pedidos de apartamiento al diputado De Vido".

Tampoco @1PaisUnido acompaño los pedidos de apretamiento al dip De Vido presentados por el bloque @cambiemos&- Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) 7 de julio de 2017

Randazzo también renuncia

Desde el frente Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo, recordaron que en la plataforma que presentaron en el sitio oficial del sello, el primero de los puntos tiene que ver con la misma iniciativa que hoy presentaro Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

"Todos los legisladores electos de este espacio renuncian al momento de su juramento a todos los fueros, como testimonio personal de apego a las leyes y rechazo taxativo a la corrupción", expresa el conjunto de medidas que promete el Partido Justicialista y sus aliados de cara a las próximas elecciones.