Reclaman que la Corte Suprema trate el caso Arribas

El fiscal Sergio Rodríguez presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal le permita reabrir la investigación

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó este mediodía un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que sea la Corte Suprema el tribunal que decida si se debe seguir con la investigación sobre la o las transferencias que Gustavo Arribas recibió por parte del intermediario brasileño Leonardo Meirelles.

El recurso extraordinario presentado por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, es el último intento del Ministerio Público para mantener abierto el expediente que investiga los giros recibidos por titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El recurso fue presentado ante Casación, tribunal que benefició hace dos semanas al jefe de los espías al considerar que la participación de la PIA en la causa era "inadmisible" ya que Arribas no era funcionario público cuando recibió las transferencias.

Rodríguez pidió que la Corte revise el expediente al considerar a Arribas como un posible vehículo para canalizar el pago de sobornos a funcionarios. "Es obvio que un soborno que habría viajado de bolsillos de empresas de Brasil a bolsillos de funcionarios públicos argentinos para la adjudicación (u otro beneficio) de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, involucra, justamente, a funcionarios públicos, afirmó el titular de la PIA en el escrito al que accedió LA NACION.

Presentan un recurso para que La Corte decida si se debe seguir con la investigación sobre Arribas. Foto: Archivo

El fiscal calificó, además, a Arribas como un "intermediario" en el supuesto caso de sobornos, lo que -sostiene- justifica la intervención de la PIA en el caso. "Así, la competencia de la PIA para intervenir está dada no por la calidad de Arribas como funcionario actual o su condición de particular en el año 2013, sino claramente ante la existencia de uno o varios funcionarios públicos -no identificados aun- que habrían recibido sobornos de la empresa Odebrecht, gracias a la intermediación del incuso de autos", argumentó.

La Sala III de la Cámara de Casación deberá resolver entonces si acepta el recurso pedido por Rodríguez para que la Corte analice el caso. Recién con esa aprobación, el máximo tribunal del país podría revisar la intervención de la PIA en el expediente.

¿Cuál son los motivos de la intervención de la PIA? La fiscalía consideró "prematura y apresuradamente cerrada la instrucción de la causa", por eso Rodríguez pidió "continuar la investigación del hecho de corrupción, individualizar a los funcionarios públicos y a las personas privadas responsables, trabar embargos, neutralizar beneficios, etc. más allá de toda consideración sobre la situación procesal particular del imputado Arribas".

Es decir, tanto para Rodríguez como para Federico Delgado , el fiscal de la causa, la investigación debe continuar, ya que Meirelles declaró ante la Justicia argentina que completó al menos diez transferencias a nombre de Arribas durante 2013 por cerca de US$ 850.000, todas por motivos que serían ilícitos. Además, aún no llegaron a Comodoro Py las respuestas a los exhortos enviados a Brasil y Suiza.

La PIA intervino en el caso después de una serie de fallos favorables al jefe de los espías. Primero, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Arribas con una investigación exprés que duró 59 días. Cerró el caso sin esperar las respuestas de los exhortos que él mismo había dispuesto en la causa. El caso sufrió un nuevo revés cuando el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió a último momento del recurso presentado por el fiscal a cargo del caso, Federico Delgado.