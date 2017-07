Después de la polémica: Ezequiel Barco explicó por qué no fue parte del Mundial Sub 20

El delantero de Independiente, que había sido convocado para la gran cita de su categoría, dijo que la decisión fue institucional

Ezequiel Barco , quien integró la lista de convocados para disputar el Mundial de Corea el Sur , aclaró hoy, en diálogo con TyCSports, que la decisión final para que no participe de la cita mundialista la tomó el club al cual pertenece, Independiente.

"No fue decisión mía no ir al Mundial. Fue una decisión institucional y siempre tuve la cabeza puesta en Independiente", explicó el delantero de 18 años. El entrenador y su equipo lo consideran una ficha fundamental en el plantel por lo que dejarlo ir en medio del campeonato significaba una pérdida clave para el futuro del club.

"Yo no tuve ningún inconveniente con ningún chico de la Sub-20 ni con el cuerpo técnico", aclaró Barco despejando los rumores respecto que había sido una decisión propia por inconvenientes con los miembros de la Selección.

Claudio Ubeda , entrenador del seleccionado Sub 20, lo había convocado anteriormente para que dispute el Sudamericano de Ecuador, que ganó una plaza para el Mundial de Corea del Sur.

En cuanto a su actualidad en Independiente demostró estar motivado y con ganas de lograr títulos con el club de Avellaneda. "Sigo laburando y dando el máximo siempre para Independiente", resaltó el juvenil. Gabriel Milito me enseñó cosas muy buenas y me dejó cosas positivas. Ariel Holan le voy haciendo caso a lo que me dice. Me pide que sea vertical y vuelva con mi marca".