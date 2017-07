Wimbledon: con esfuerzo, Murray avanzó a octavos de final y Nadal dio una cátedra de tenis

El N°1 del mundo le ganó al italiano Fabio Fognini por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5; el español se impuso ante el ruso Karen Khachano en tres sets y Bautista eliminó a Nishikori



Andy Murray se esforzó para avanzar a octavos. Foto: DPA

WIMBLEDON (DPA) - Rafael Nadal desplegó un tenis de tal nivel camino de los octavos de final de Wimbledon que incluso se sorprendió a sí mismo, mientras que el británico Andy Murray escapó de una situación apremiante en el último turno de la cancha central.

Nadal derrotó al ruso Karen Khachanov con un sólido 6-1, 6-4 y 7-6 (7-3) e instantes de enorme brillantez justo antes de que Murray y Fabio Fognini salieran a la alfombra verde. Terminó imponiéndose el ídolo local por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5, no sin antes salvar cinco set points en el cuarto parcial.

"Hice una buena primera semana y hoy por momentos jugué en un nivel muy alto", comentó satisfecho Nadal. "Hacía tiempo que no rendía así. Era imposible mantener ese nivel porque casi casi era irreal. Por un momento dado he sido capaz de producir algo especial", evaluó el ex número uno, que está disputando en el All England Club su primer torneo en hierba en dos años.

Doble ganador de Wimbledon, en 2008 y 2010, el español tendrá ahora dos días de descanso y a partir del lunes afrontará el asalto definitivo al título. Su rival en octavos será el luxemburgés Gilles Müller, que había vencido antes al local Aljaz Bedene por 7-6 (7-4), 7-5 y 6-4.

"Si en la segunda semana consiguiera jugar al nivel de los primeros cuatro games de hoy, sería candidato a grandes cosas", apuntó el español. "Tengo que intentar acercarme lo más posible al nivel del primer set y medio".

Nadal superó las tres primeras rondas sin ceder un set y con un tenis que llevaba años sin mostrar en el césped. Seguro con el servicio, atacando a la pelota y apretando a sus adversarios en la devolución, el zurdo lanzó un aviso a sus rivales en la primera semana de competición.

Khachanov, número 34 del mundo con 21 años, era el rival de más enjundia al que se enfrentaba Nadal en Wimbledon no sólo este año, sino posiblemente desde 2011. El actual número dos del ranking -recuperará el uno si llega a la final- lleva desde aquel curso sin superar los octavos y en sus últimas cuatro participaciones perdió ante rivales que en ese momento estaban fuera del "top 100".

Y Nadal respondió a un enorme nivel incluso cuando Khachanov despertó en el tercer set, donde llegó a tener una pelota para forzar un parcial más. No sorprende del todo el tenis de Nadal, pues llega a Wimbledon con la moral disparada tras levantar cuatro títulos -entre ellos su décimo Roland Garros- y jugar otras tres finales en los primeros seis meses de la temporada.

Murray, por su parte, necesitó sudar para avanzar por décimo año consecutivo a los octavos de final de Wimbledon. El defensor del título se impuso después de dos horas y 39 minutos de idas y venidas en la pista central. Bien pudo ser más tiempo, pues Fognini desperdició cinco set points en el cuarto parcial, dos con su propio servicio.

"El final del partido fue tenso, hubo varios set points. Hubo muchos altibajos en el partido y yo estaba un poco tenso por momentos, pero me las arreglé para avanzar de ronda", dijo Murray, número uno del mundo y que podría perder esa posición si Nadal alcanza la final.

"No me moví igual de bien que en los dos primeros partidos, pero ahora tengo dos días de descanso y espero jugar un buen tenis el lunes", agregó el doble campeón de Wimbledon, que chocará el lunes en octavos con el francés Benoit Paire.

La sorpresa de la jornada en el All England llevó acento español, el de Roberto Bautista, que tumbó al japonés Kei Nishikori, noveno del ranking mundial, por 6-4, 7-6 (7-3), 3-6 y 6-3.

"Trabajo para tener victorias como las de hoy, que son realmente las que te llenan y te dan confianza", dijo el español, al que le espera otro hueso en octavos. Será el croata Marin Cilic, séptimo cabeza de serie y que derrotó al estadounidense Steve Johnson por 6-4, 7-6 (7-3) y 6-4.