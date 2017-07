Los Jaguares renacen con una victoria estimulante: vencieron como visitantes a Waratahs por 40-27

Ganaron en Sydney y se recuperaron de tres derrotas consecutivas

El abrazo entre Matera y Petti tras el try del primero. Foto: Prensa Jaguares

Por donde se la mire, se trata de una victoria estimulante. El triunfo 40-27 sobre Waratahs en Sydney no sólo les permite a los Jaguares recuperarse de tres derrotas consecutivas, sino que les permite recuperar una confianza que parecía maltrecha, con un juego que combinó explosividad con solidez, excepto por 10 minutos de desconcierto. Pero allí radicó otro mérito de los argentinos: pese a descontrolarse y sufrir dos amarillas consecutivas, se recompusieron y sacaron adelante el partido.

Luego de un gran inicio que les permitió adelantarse 25-3, los Jaguares se quedaron con dos menos y Waratahs se acercó a uno. Sin embargo, nuevamente 15 contra 15 volvieron a asumir el control del partido y lo cerraron con gran autoridad y dos tries más.

Fue un partido de Super Rugby en su máxima expresión, con idas y vueltas en el marcador, con corridas para un lado y para el otro sin pausa. Como pocas veces en sus dos años de existencia, los Jaguares se acomodaron bien a ese ritmo, minimizaron los errores de manejo que venían cometiendo casi sintomáticamente y capitalizaron sus oportunidades.

A una fecha del final del Super Rugby (el viernes juegan con Rebels en Melbourne), esta victoria le significa a este grupo de jugadores un aliciente vital para recuperar confianza de cara a la parte más exigente del año: el Rugby Championship.

Waratahs llegaba golpeado, con sólo cuatro triunfos en la temporada, pero no deja de ser un equipo sumamente poderoso, con tres figuras de los Wallabies como Folau, Foley y Hooper, además de otros jugadores del seleccionado. Los argentinos consiguieron su tercera victoria como visitante en su historia, la sexta en total en esta temporada y la segunda en los últimos nueve partidos.

Los Jaguares salieron a jugar enfocados desde el minuto cero y lo capitalizaron en el marcador. Al minuto se puso en ventaja con un penal producto de un contrarruck de Creevy y luego vinieron dos tries de gran factura, el primero luego de un gran continuado en el que los forwards se pasaron la pelota en el contacto capitalizado por Matera y otro luego de que Sánchez se filtrara como un medio-scrum y asistiera a Orlando. En 12 minutos ganaba 15-0.

El dominio continuó y, luego de otro penal de Sánchez, Macome estiró la ventaja al rubricar un buen pick-and-go en el que participaron varios forwards. A los 32, los Jaguares estaban al frente 25-3.

A partir de entonces, por unos instantes sobrevolaron por el Allianz Stadium de Sydeney los fantasmas de la autodestrucción que vienen acechando a los Jaguares en sus dos años de existencia. Aun con uno menos por la amarilla a Hanigan, Waratahs descontó gracias a un try de Folau. Luego, la indisciplina, el descontrol. Primero fue amonestado Petti Pagadizábal por derrumbar un maul y luego Benjamín Macome por no respetar los 10 metros en un penal. Con dos menos, los Jaguares sufrieron dos tries de Foley (uno por perder la salida y el otro por cometer un penal cuando querían salir jugando de su propio campo aun en inferioridad numérica) y el local se puso a uno (25-24).

Afortunadamente, fue solo un pasaje. Con el regreso de los amonestados, Jaguares se recompuso y recuperó la compostura de la primera media hora y con ello, el protagonismo. Creevy apoyó en una jugada de penal, line-out y maul, y Moroni sentenció el partido con una gran definición con sombrerito incluido, a 12 del final (40-27).

Rebels debería oponer una exigencia menor, y cerrar la gira con dos victorias sería la mejor forma de encarar el Rugby Championship.

Síntesis del partido:

Waratahs (27): Israel Folau; Bryce Hegarty, Rob Horne, David Horwitz y Cam Clark; Bernard Foley yJake Gordon; Michael Hooper (c), Michael Wells, Jack Dempsey; Dean Mumm y Ned Hanigan; Sekope Kepu, Damien Fitzpatrick y Tom Robertson.

Entrenador: Daryl Gibson.

Cambios: PT Taqele Naiyaravoro por Hagerty. ST 21m, Paddy Ryan, por Robertson, Angus Taavao por Kepu, David McDuling por Dempsey y Hugh Roach por Fitzpatick, 29, Andrew Kellaway por Horne; 30, Matt Lucas por Gordon.

Jaguares (40): Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Juan Manuel Leguizamón, Leonardo Senatore y Pablo Matera; Benjamín Macome y Guido Petti; Enrique Pieretto, Agustín Creevy (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Entrenador: Raúl Pérez.

Cambios: PT 23m, Santiago Cordero por Tuculet (temporario). ST 7m, Ramiro Herrera por Pieretto; 14, Santiago García Botta por Tetaz Chaparro; 16, Julián Montoya por Creevy y Rodrigo Báez por Senatore; 19, Sentaore por Leguizamón; 23, Cordero por Orlando; 28, Gonzalo Bertranou por Landajo; 29, Joaquín Díaz Bonilla por Sánchez; 39, Ignacio Larrague por Macome.

PT: 1 y 26m, penales de Sánchez (J); 5 y 32, goles de Sánchez por tries de Matera y Macome (J); 12, try de Orlando (J); 18, penal de Foley (W); 37, gol de Foley por try de Folau (W).

Amonestados: 19m, Hanigan (W); 38, Petti (J); 40, Macome (J).

ST: 2 y 5m, goles de Foley por tries de él mismo (W); 15, gol de Sánchez por try de Creevy (J); 16, penal de Foley (W); 21, penal de Sánchez (J); 27, try de Moroni (J).