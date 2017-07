Volver a enamorarse

Dejaste de contar cómo lo hace. Y te da vergüenza decir que hace tres noches dormís con él; que ya conociste su casa, que te presentó a su hermana. Hacés el amor dos, tres veces por día y no cocinás, no dormís, estás cansada pero nada de todo esto importa porque tu cuerpo está lleno de endorfinas y lo sabés.

Intentás disimularlo. Fingís que no pasa nada, que es algo pasajero, casual, pero cuando lo ves te pones eufórica. Escuchás tu latir desenfrenado y te asustás. Te asustás porque no querés volverte frágil otra vez.

Entonces salís con tus amigas y te emborrachás, bailás sin pudor y te creés libre, pero a las cinco de la mañana le mandás un mensaje, ¿en qué andas?, porque en lo único en que pensás es en despertar junto a él.

Y lo acompañás. Vas a cenar con amigos que no conocés y a lugares a los que jamás elegirías ir pero te reís, te reís mucho y lo sabés.

Hasta que un día te animás y se lo decís. Le decís que se quede, que ya no se vaya, aunque no estés segura y estés aterrada y no sepas qué hacer.