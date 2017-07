Una obra difícil de abordar

Así como la mirada sobre la historia de Crimen pasional -guión original de Pierre Philippe y música de Ástor Piazzolla- en la versión que por estos días sube al escenario del Teatro de la Ribera está puesta en el femicidio, el arreglo musical parece transportado a un contexto rioplatense y tanguero. Seguramente en esto ayuda la traducción del francés original al castellano.

Crimen pasional es un relato hecho canción. Excepto por un par de momentos declamados, es una obra inspirada en una historia real convertida en canciones. Por eso tiene varias dificultades que hay que sortear: la abundancia de texto, la recurrencia melódica y los tempi. A esto se podría agregar que quizá la musicalidad del francés sea mayor que su pasaje al castellano.

Con todo esto ha tenido que lidiar Jorge Fondebrider (traductor), Marcelo Lombardero (puestista), Guillermo Fernández (protagonista), Florencia Segura y Manuco Firmani (bailarines), Cristian Zárate y Leonardo Sánchez (arregladores), y todos los músicos del sexteto que dirige el pianista Zárate (Pablo Agri, Nicolás Enrich, Esteban Falabella, Roberto Tormo y José Luis Colzani).

Un musical, una ópera para un solo actor, un repertorio de canciones conectadas que crean una historia, un relato al que se le cambiará el idioma, por lo tanto, su musicalidad original. Seguramente todos estos elementos habrán sido tenidos en cuenta en el momento de crear la versión. ¿Cómo mantener el tempo de una pieza cuando hay mucho texto para entonar? ¿Conviene que sea más lento? Quizá no porque ganará fluidez, pero perderá la carga emotiva de la historia. Además de una puesta clara, bien definida y muy bien resuelta con la notable participación de los bailarines, el trabajo musical de Guillermo Fernández y del sexteto que conduce Cristian Zárate es sobresaliente. Le dieron un plus a una obra que no es sencilla de abordar, tamizaron las partituras para subrayar los trazos más tangueros (esos que están en casi todo lo que ha hecho Piazzolla) y buscaron el equilibrio entre lo actuado y lo cantado. Y lo hicieron muy bien.