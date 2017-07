Todos los looks de la gala de la Fundación Zaldívar

De los tonos neutros de Pampita, Carla Peterson y Guillermina Valdéz a las transparencias en negro de Flor Torrente y el colorido look de Verónica Lozano, mirá las elecciones de las famosas

Pampita, encajes, transparencias y bordados de perlas, en un diseño exclusivo de Gabriel Lage. Foto: Gentileza Grupo Mass

Arrancó la temporada de galas y la Fundación Zaldívar es una de las más concurridas por amigos y famosos que se visten de etiqueta por un motivo solidario. En el Hotel Alvear, se destacaron la elegancia de Pampita Ardohain, con un diseño retro de Gabriel Lage, Carla Peterson, de Laurencio Adot, quien fue acompañada por su marido Martín Lousteau. También Guillermina Valdez fue acompañada de su pareja, Marcelo Tinelli y llevó un vestido strapless, en tono marfil, de encaje y flecos y Mora Godoy supo combinar un vestido nude con estampas florales, en colores vibrantes, de Alexander McQueen.

Guillermina Valdez, con un vestido de El Camarín. Foto: Gentileza Grupo Mass

Carla Peterson, de escote y guipures, con un diseño y clutch vintage by Laurencio Adot. Foto: Gentileza Grupo Mass

Dolores Barreiro, con un diseño oriental de su marca Holi. Foto: Gentileza Grupo Mass

Mora Godoy, flores y guardas de colores, por Alexander McQueen. Foto: Gentileza Grupo Mass

La familia Zaldívar, anfitriones de la gala: Roger, Estela, Mercedes (otra de las que eligió el nude para la noche) y Roberto. Foto: Gentileza Grupo Mass

Otras de las invitadas prefirieron los colores estridentes. Verónica Lozano fue la encargada de la conducción del evento y no quiso pasar inadvertida. Usó un vestido de encaje y bordados en coral, de su colección, VL by Antolín. Rossella della Giovampaola eligió uno verde esmeralda, entre su colección de vestidos de Oscar de la Renta, en shantung de seda, cinturón a tono y bordados en el escote strapless. La novia de Nacho Viale, Lucía Pedraza, también eligió el verde para la noche, en un modelo de Laurencio Adot escotado y falda evasée. Ambas mujeres acompañaron su look con clutches de iconografía animal, de la exclusiva firma Judith Lieber.

Gustavo Yankelevich y Rossella della Giovampaola en la gala solidaria de Fundación Zaldivar. Foto: Gentileza Grupo Mass

Verónica Lozano estuvo a cargo de la conducción de la noche solidaria. Foto: Gentileza Grupo Mass

Nacho Viale y Lucía Pedraza. Foto: Gentileza Grupo Mass

Un clásico entre las galas porteñas, muchas de las presentes eligieron el negro como el color de la noche pero sumaron elegancia en transparencias, volados, plisados y pedrería.

Marcelo Tinelli fue acompañado de su mujer y su hija Micaela, vestida por El Camarín. Foto: Gentileza Grupo Mass

Otra de las invitadas en elegir las transparencias de El Camarín: Andrea Bursten, acompañada de su novio, Damián Schuchner, del que no se separó en toda la noche. Foto: Gentileza Grupo Mass

Florencia Torrente, en transparencias y tajo por Evangelina Bomparola. Foto: Gentileza Grupo Mass