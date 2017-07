La familia de Aldo Ducler difunde en Internet la "verdadera historia" del financista

El círculo íntimo del hombre que murió hace un mes y que denunció a los Kirchner por una presunta asociación ilícita junto a De Vido, bancos y petroleras para quedarse con los fondos de Santa Cruz, creó una web con "su verdad" sobre su pasado

Hace poco más de un mes, el financista Aldo Ducler se desplomó en pleno microcentro porteño. Unos días antes, había dejado un escrito en la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que se ofrecía -recompensa mediante- a dar información sobre una presunta asociación ilícita entre Néstor y Cristina Kichner, Julio De Vido, Axel Kicillof, varios bancos y petroleras para quedarse con los millonarios fondos de la provincia de Santa Cruz.

Ese documento, con una tarjeta con el nombre de su hijo Juan Manuel adosado y acusaciones explosivas sobre el manejo de fondos provinciales, las elecciones de 2003, la presunta compra de YPF con dinero público, y un juicio millonario en Nueva York, volvió a poner a Ducler en el centro de la escena tras su muerte, que según una autopsia preliminar se debió a problemas del corazón, pero que para la familia sigue teñida de "dudas" y "casualidades extrañas".

Más allá la denuncia contra el núcleo más duro del kirchnerismo, la familia del financista decidió en las últimas semanas cumplir con el deseo de "limpiar" su nombre, luego de que éste quedara a fines de los 90 involucrado en la llamada "Operación Casablanca" (acusado de narcolavado con el Cartel de Juárez) y se abriera una causa paralela a la que existía en México y Estados Unidos en la Argentina por la que fue sobreseído en 2008.

El documento que presenta la familia de Ducler.

Por eso, en estos días el círculo íntimo de Ducler subió a Internet una web con su foto, su CV y la "historia" que quiere contar el financista. "Para los que no me conocían, las diatribas de la prensa fueron lapidarias. Es que las palabras y las letras de molde son más letales que las armas de destrucción masiva", escribieron sus familiares.

"Para los que me conocían, la sorpresa desagradable ante la duda cartesiana, -en un mundo donde flaquean los valores-, era casi comprensible. Después de una vida dedicada al bien común, repentinamente, me convirtieron en sinónimo de mal social. Entonces casi todos tenían derecho a dudar. Sólo mi familia, mis amigos y varios colegas me acompañaron", dice la home del portal y cierra en esa introducción: "LA VICTORIA DE LA VERDAD".

Quizás lo más interesante puede encontrarse en la solapa de "Links", en la que se enumeran los hechos históricos que, según la familia, marcaron la vida -y muerte- de Ducler, y algunos de los documentos en versión PDF de los fallos judiciales en la Argentina o los acuerdos extrajudiciales a los que llegó con el Tesoro de los Estados Unidos, entre otros.