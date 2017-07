Cristina Kirchner pidió a los sindicatos que suspendan la marcha contra el Gobierno

La ex presidenta se reunió con líderes de la Corriente Federal de Trabajadores y les pidió "que no hagan la movilización" que tienen planeada para el 7 de agosto

A días de las elecciones PASO que darán un pantallazo del futuro armado del Congreso Nacional, la ex presidenta Cristina Kirchner se reunió con líderes de la Corriente Federal de Trabajadores y les pidió que "no hagan la movilización" que tienen planeada para el próximo 7 de agosto. La ex mandataria pidió "rezar por los que no tienen trabajo" y llamó a "convocar a una gran votación el 13 de agosto".

En un comunicado, Cristina reveló su encuentro junto a Sergio Palazzo, Horacio Ghillini y Héctor Amichetti. La Corriente Federal de Trabajadores a la que pertenecen había convocado junto a la CTA de los Argentinos a una marcha para el Día de San Cayetano, patrono del trabajo.

"Ha habido masivas manifestaciones de trabajadores en los últimos meses en rechazo a la política económica del Gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el Gobierno no escucha las movilizaciones. Sólo las distorsiona y las desacredita", evaluó Cristina Kirchner.

"Por eso les pedí que el esfuerzo de la movilización se convierta en fuerza para una gran votación. Una gran votación que el 13 de agosto le diga al Gobierno de Cambiemos que así no se puede seguir. Que su política económica ha fracasado. Que tiene que parar y cambiar el rumbo, porque así no se puede vivir", concluyó la ex presidenta con la mira puesta en los comicios legislativos.