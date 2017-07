Chile

Revuelo por un anuncio de Bachelet

SANTIAGO, Chile (AP).- El anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de que cerrará Punta Peuco, una cárcel especial para violadores de derechos humanos en Chile, desató ayer una fuerte polémica. Al ser consultada por CNN Chile para saber si cumpliría la promesa hecha en 2015 a una víctima de la dictadura militar (1973-1990) de cerrar Punta Peuco, Bachelet respondió: "Voy a cumplir con todas las promesas que hice y que esté en mis manos hacer".

Perú

Kuczynski evalúa indultar a Fujimori

LIMA (AFP).- El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski , dijo ayer que un eventual indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori (en prisión desde 2007) no sería inmediato, sino que dependerá de un informe médico, que espera recibir antes de fin de año. "Esto no es un indulto, sino un perdón médico. Está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del ex mandatario", dijo Kuczynski sobre un tema que divide a Perú.