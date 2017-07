Macri tiene que cambiar en serio y no ser un mero comentarista

La Argentina es un país decadente, entre otras cosas, porque en el largo plazo tiende a crecer menos que sus pares y hace más de tres décadas que sus indicadores de pobreza no mejoran cuando el resto de los países emergentes sí lo hace.

Uno de los motivos son las recurrentes crisis económicas por crisis de financiamiento de los déficits fiscales. A veces la inflación salta a niveles estratosféricos por exagerar con la emisión monetaria (el Rodrigazo de julio de 1975 y la hiperinflación de 1989-1990). Otras, por default producidos por llevar la deuda pública más allá de lo razonable (la crisis de la deuda de los 80 y el default de fines de 2001). O sea, lo que está mal es tener déficit fiscal, independientemente si se lo financia desde el Banco Central (BCRA) o si se recurre al crédito privado.

Sin embargo, de los últimos 60 años, sólo cuatro tuvimos superávit en las cuentas públicas y en los restantes 56 hubo déficit y en ellos sufrimos las cuatro crisis homéricas mencionadas en el párrafo anterior

Además, la dinámica alrededor de cada una de ellas ha sido idéntica: cerca de la crisis los gobiernos parecen querer suicidarse y aceleran el déficit fiscal; inmediatamente después, tal vez por el miedo, durante algunos años parece ser que empiezan a hacer buena letra, pero a la larga, cuando ven lejos la anterior crisis, vuelven a profundizar el déficit hasta un nuevo estallido.

Obviamente, como telón de fondo siempre están los políticos, los verdaderos responsables de llevarnos a las crisis, rasgándose las vestiduras sobre los costos sociales de bajar el gasto público. El resultado ya lo conocemos: depósitos licuados, ingresos reales devaluados, pobreza y miseria para la gente de a pie. O sea, un ajuste más allá del necesario.

Es falso que la Argentina no haga ajustes. Los hace de manera salvaje a través de crisis.

Endeudamiento insostenible

En 2001, el ex ministro Ricardo López Murphy quiso bajar algo el gasto público, pero con el cuento de los costos sociales de hacerlo fue vituperado por gran parte de la sociedad y eyectado del gobierno de De la Rúa. Seis meses después la gente se quedaba sin depósitos. Obvio. No bajar el gasto público era seguir con el déficit fiscal, aumentando la deuda pública que un día se hizo impagable y como los bancos estaban llenos de bonos del gobierno, el default de la deuda pública causó también un default de los depósitos del sector privado.

Hoy, Pro no para de nombrar gente y crear cargos ridículos en el Gobierno cuando al mismo tiempo muchos pedimos que directamente baje el gasto público preocupados por los niveles salvajes de presión impositiva y endeudamiento insostenible al cual está llevando al país.

Pero Pro no sólo nos contesta con un gasto público creciendo a más del 30% anual como en las mejores etapas kirchneristas, sino que en la última semana se despachó con la posibilidad de comprar un avión presidencial de US$ 50 millones y un absurdo nombramiento de una Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta, otra Dirección de Transporte no motorizado, y otra Dirección de Movilidad Peatonal.

La respuesta a las críticas de los que defendemos al contribuyente (siempre olvidado por la clase política a la hora de gastar) de parte de muchos partidarios de Pro fue una absurda andanada de maldiciones y acusaciones de falta de sensibilidad social y de tino político en un año de elecciones. Como si en 2019 no volviéramos a votar.

Que Pro no se equivoque. El experimento que están haciendo de endeudar al país a una velocidad que no le va en zaga al menemismo, no terminará bien (si no para de hacerlo) por más buenos modales de Cardenal Newman que tengan. El déficit fiscal, lo demuestra nuestra triste historia económica, es malo independientemente de quien lo tenga.

Macri tiene que cambiar y dejar de ser un mero comentarista de todas nuestras miserias. La ciudadanía lo votó para hacer algo diferente a lo que venimos sufriendo de la mano del siniestro peronismo y su poco lúcido hermanito radical y no un populismo paquete como hasta ahora nos ha regalado. Cambiemos, pero en serio.

El autor es economista