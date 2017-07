De los lectores: Cartas & e-mails

¿Irrecuperables?

Hace 50 años un presidente uruguayo en su discurso de asunción del mando expresó: "(...) no hay Constitución, no hay Parlamento, no hay gobierno, por honesto y capaz que sea, que puedan salvar un país que no quiere salvarse. Si el pueblo estuviera dispuesto a convertir la sociedad en una agrupación de tribus, cada una luchando por sus intereses, en una regresión a la más brutal ley de la selva, para satisfacer intereses sectoriales, sin tener presente los intereses de la comunidad, entonces ya tendríamos que declarar, todos sin excepción, que somos irrecuperables. Sociedades donde los intereses de cada grupo se anteponen al interés nacional no pueden sobrevivir, aunque tengan un gobierno de dioses. El país tiene y tendrá tan solo un gobierno de hombres. Si el pueblo quiere suicidarse, no habrá gobierno que pueda impedirlo. Si el pueblo quiere salvarse, está en sus manos y en las de nadie más el hacerlo".

María Laura Susana Beatriz Ramos

Paradoja

Recuerdo que no hace tanto tiempo, pese a que la Corte Suprema de Justicia autorizó al ex comisario Luis Abelardo Patti a jurar como diputado nacional por el Partido Unidad Federalista (Paufe), el Congreso impugnó su asunción por estar imputado en una causa penal. Paradójicamente existe hoy un colosal colectivo de personas procesadas por existir fundadas sospechas de ser criminalmente responsables de todo tipo de delitos y, sin embargo, ese mismo Congreso parece mirar para otro lado.

¿Qué es lo que cambió, le pregunto a Cambiemos?

Francisco García Santillán

Cristina al Senado

En las legislativas de octubre se renuevan bancas en el Congreso, y por el Senado van tres legisladores por provincia, dos por la mayoría que gane y uno por la minoría que pierda. Con los números innegables que Cristina Kirchner tiene en las encuestas, sin duda va derecho al Senado, y si pierde irá por la minoría, pero irá de todas formas. Conociendo cómo el kirchnerismo disfraza la realidad, el ingreso de Cristina por la minoría, en caso de que pierda, será mostrado como un gran triunfo y creará confusión en los que no tienen muy en claro qué se vota, que son muchos. Ya sabemos que en el "mundo del revés" K, la derrota implica haber ganado y ésta será una gran oportunidad para volver a demostrarlo.

Gustavo Gil

Vuelos low cost

El sector de larga distancia ve como amenaza la llegada de las líneas aéreas low cost. Hay más de 1000 destinos de ómnibus y podrían agregarse más, y sólo alrededor de 40 aeropuertos, así que es ilógico pensar en la desaparición del ómnibus. Es más lógico ir a Salta o Bariloche en avión (cuatro horas contra 36, aproximadamente), pero dentro de los 400 kilómetros empieza a ser más efectivo viajar en ómnibus o tren, y por la vía del Paraná podría haber un servicio marítimo eficiente. La solución para todos es la complementación de los tres medios -aéreo, ferroviario y automotor-, al que podemos agregar el marítimo.

Nicolás Frers

Tráfico a Ezeiza

Ante el plan de trasladar el tráfico internacional de Aeroparque a Ezeiza es necesario considerar que éste no cuenta con las condiciones indispensables, a saber: 1) no se han construido las pistas paralelas ni rodajes ni posiciones de estacionamiento y embarque para las aeronaves que posibiliten absorber esa densidad de tráfico; 2) tampoco los servicios de Aduana y Migraciones, al igual que los espacios destinados al movimiento de pasajeros para que sean atendidos con eficiencia, situación que actualmente, sin esta futura demanda, ya genera demoras, inconvenientes y molestias de todo tipo. Sumado a esto, cualquier persona que haya circulado del aeropuerto al centro de Buenos Aires en los horarios de arribo de los vuelos internacionales ha padecido los atascamientos en las autopistas Riccheri y 25 de Mayo, que dan cuenta de la imposibilidad de incrementar el tránsito por esas vías sin efectuar antes importantísimas mejoras. De concretarse el traslado se convertirá Ezeiza en el aeropuerto más odiado por los pasajeros. Expondrá ante nuestros visitantes extranjeros la desidia, la corrupción e irresponsabilidad de nuestros gobernantes en materia de infraestructura y obras públicas, además de dar una lamentable imagen del país.

Alejandro Schindler

Baja de trasplantes

Respecto de la nota "Preocupante baja de trasplantes", cabe reflexionar sobre las causas de uno más de los tantos temas argentinos en los que los problemas se agravan por falta de organización. Lo primero es que se mezclan las procuras de órganos con la de los tejidos, y en ambas somos ineficientes. Para la donación de órganos es menester que el donante sea a corazón batiente (muerte encefálica). En cambio, en la mayoría de los casos de los tejidos humanos es viable que el donante fallezca por paro cardiovascular. Los tejidos oculares se obtienen por el Incucai y el Cucaiba, en especial en los casos de muerte encefálica en las terapias intensivas. El estado deficiente de estos tejidos genera un increíble incremento de la tasa de descarte, cercana al 50% (de las mayores del mundo). Se procura poco y mal. Por año fallecen varios cientos de miles de personas, y con la procura eficiente de sólo un año eliminaríamos las tortuosas listas de espera por tejidos. Por ejemplo, los tejidos oculares: en la provincia de Buenos Aires tenemos un banco de ojos en La Plata para 17 millones de habitantes; en los Estados Unidos existe un banco de tejidos oculares cada 300 mil habitantes. Muchos años de espera lleva a que se traigan córneas del exterior para realizar los injertos a aquellos pacientes que puedan costearlas (sólo se pagan unos 1200 dólares por gastos de envío), pero la mayoría de los pacientes, de escasos recursos, tienen que esperar años.

Deberíamos regular y legislar de manera diferenciada las situaciones que son distintas. Una vez hecho esto organizarnos como Estado y como sociedad para resolver ambos problemas de la manera más eficiente, y así solucionar definitivamente este grave problema de la salud pública.

Dr. Hugo Dionisio Nano

Ganancias

Días atrás, Emilio Basavilbaso instó a que alguien le dijera de dónde sacar los 7000 millones de pesos anuales que dejaría de recaudar si diera cumplimiento al fallo de Cámara que sentenció que las jubilaciones no debían tributar impuesto a las ganancias. Afirmó entonces que iba a apelar la medida y, hombre de palabra, cumplió, la semana pasada (como no lo hace con las sentencias firmes a los 120 días que le impone la norma judicial). Le doy aquí la solución para no desfinanciar a la Anses: bastaría con definir que ese beneficio sólo sea para aquellos que hayan aportado durante 30 años de actividad para que el universo de los exceptuables se achique enormemente, dado que un gran porcentaje de esas jubilaciones de más de 38.000 pesos son de privilegio, razón por la cual carecen de esos 30 años de aportes exigidos. Este cambio solucionaría la controversia premiando a quienes hicieron aportes importantes a las arcas de la Anses durante toda su vida activa.

Juan Manuel Irala

Avión presidencial

Leo en el diario del jueves pasado la anunciada compra de un nuevo avión presidencial por una suma estimada de 50 millones de dólares, dotado de todas las comodidades imaginables, cama matrimonial, ducha, mesa de trabajo y demás. En esa misma edición, en otra página, leí que se estaban buscando 65 millones de dólares para financiar una obra en la línea D de subterráneos que mejoraría el servicio para 350.000 personas que viajan a diario en ese medio de transporte. Comparando ambas noticias, siento una gran desilusión por el proceder de este gobierno, al que he votado y seguiré votando, porque es una alternativa para el cambio. He viajado más de cincuenta veces en vuelos internacionales de más de 12 horas, en clase turista. Al arribar a mi destino, dos horas después he participado en reuniones importantes de organizaciones en Europa. Y al regresar me he reintegrado a mis actividades como funcionario provincial. Si bien se nota el cansancio del viaje y los cambios de horarios, no es algo imposible de hacer. No pretendo que el Presidente viaje en clase turista, pero viendo las comodidades que ofrecen las clases ejecutivas, bien puede utilizarlas, pensando en las 350.000 personas que viajan en subterráneo a diario. Esta sería una verdadera demostración de que se busca un cambio.

Alberto Luis de Urquiza

Ingenieros

Respecto de la carta de la señora Krasniansky, en la que considera que los sueldos de los ingenieros son bajos en relación al esfuerzo empleado para graduarse, quisiera señalar que el título, y no sólo el de ingeniero, es un cuadro colgado en la pared que por sí no hace progresar al profesional. Es su formación la que lo hace apto para resolver analíticamente los problemas que se le presentan y acceder a puestos de mayor responsabilidad, que son los bien remunerados. A medida que se asciende en la pirámide se usa menos la técnica y más el sentido común. El progreso depende del esfuerzo individual más que del título.

Augusto Coelho

En la Red

La muerte de Landrú

Facebook

"Adiós a un grande. Gracias por el fino humor, sin groserías, sin doble sentido ni golpes bajos. Supo retratar como nadie a la política y la sociedad porteña de su momento" -Raúl Alejandro Farías

" Una enorme tristeza" -Rodolfo Dímer Lauret

"Un genio, que en paz descanse... Una lástima lo que hizo con la imagen de Arturo Illia... pero bueno" -Julián Escobar

"Un gran humorista y, tal vez, un gran sociólogo de la realidad política" -Daniel Pereyra

