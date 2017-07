¿Casa Rosada o Casa Vegana?

Menú

Causó sorpresa que se promocione en la Casa Rosada el menú vegano que se sirve en su comedor los lunes porque es "bueno para el planeta". Fernando De Andreis, secretario general de la Presidencia (foto), se encargó de su difusión en Facebook. Más de uno se preguntó si el mensaje venía del mismo Gobierno que quiere que la Argentina sea el "supermercado del mundo". ¿O excluirán a las proteínas animales?

Lluvia de críticas

En el último congreso de CRA en Santa Fe, el ministro de la Producción provincial, Luis Contigiani, disparó munición gruesa contra los productores autoconvocados. Según el funcionario del socialismo, tienen "alta capacidad para destruir" y una "gran incapacidad para construir". La respuesta de los autoconvocados no se hizo esperar. En un comunicado, irónicamente ratificaron al ministro diciendo, entre otras cosas, que intentaron destruir "el aparato kirchnerista que el socialismo ayudó a sostener". Además, dijeron que buscaron destruir "los intentos izquierdistas filo kirchneristas y socialistas de estatizar la producción y el comercio".

No hay vidriera

En un año electoral la Exposición Rural de Palermo es una vidriera inmejorable para los políticos en campaña. Algunos, en cambio, no son bienvenidos por los ruralistas. Ése es el caso de la ex presidenta y primer candidata a senadora bonaerense por el frente Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, que no será invitada a la muestra. "La invitamos ocho años seguidos cuando fue presidenta y nunca vino ¿para qué hacerlo ahora?", se preguntó un ruralista. Sin embargo, Cristina alguna vez fue a Palermo. Acompañó a su esposo, Néstor Kirchner, cuando en los primeros tiempos de su mandato como presidente quería llevarse bien con el campo.