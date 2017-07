Diana Conti quiere conducir un programa de televisión y no le molestaría que sea en Clarín

La diputada por el Frente para la Victoria contó en Terapia de Noticias que le gustaría estar al frente de un programa político

La diputada Diana Conti durante su participación en Terapia de Noticias. Foto: Captura de TV

La diputada nacional por el Frente para la Victoria, Diana Conti , estuvo en Terapia de Noticias , el programa de LN+, y sorprendió a todos al contar sus aspiraciones en el corto plazo. "Tengo ganas de tener un programa en la televisión", dijo. "Estoy mirando algún material de otros países, algunos top shows que se ven por ahí. Como sabía que probablemente este año terminaba el mandato y no iba a reelegir, más allá de que yo soy abogada penalista y me gusta, quiero hacer algo que es parte de mis pasiones", agregó y explicó que un título tentativo para el programa es Políticamente incorrecta.

Lo polémico no fue eso sino lo que confesó después, cuando el periodista Pablo Sirvén le consultó: "¿Si tuvieras una propuesta del grupo Clarín, de una emisora, lo harías?". La diputada, sin resquemores, contestó: "Si, no me interesa el medio". Luego, agregó: "Mientras yo tenga libertad de expresión, por supuesto".

"¿En serio saldrías al aire por Clarín?", repreguntó el conductor, Diego Sehikman. "Pero por supuesto", enfatizó ella. "Muchas veces a TN si no voy es porque no puedo (...) tampoco me invitan, salvo Nelson Castro, no me invitan". La sorpresa tuvo lugar dado el tenso y ultra conocido enfrentamiento que se dio entre el kirchnerismo y el grupo Clarín durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner. Conti, sigue identificándose como parte del núcleo duro del kirchnerismo.

Según reveló frente al panel invitado, en el programa ella sería la entrevistadora y tratarían temas políticos, "pero que sea llevadero, que capte a la audiencia", dijo. "Estoy abierta a todo tipo de propuestas", remató.