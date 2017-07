Julio Bárbaro: "Si uno aplaudió a Néstor y a Menem no es peronista, es un chanta"

[Video] El analista dijo que el peronismo, como tal, desapareció en la Argentina; criticó el accionar de los jueces en los casos de corrupción

El analista político Julio Bárbaro estuvo en Análisis PM y habló de las próximas elecciones legislativas. Se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner y afirmó que el peronismo desapareció y se encamina a un nuevo espacio.

cerrar

Sobre la situación de la Justicia y sus decisiones sobre los casos de corrupción, Bárbaro dijo: "Los jueces van a estar en problemas, va a pasar lo que en Brasil se dio, la lupa de la sociedad va cayendo sobre ellos. Oyarbide, como tantos otros, no puede caminar por la calle", indicó.

Consultado sobre la intención de voto a la ex mandataria, Bárbaro lo justificó por el déficit del gobierno actual: "Macri no logró consolidar la esperanza de la sociedad. Si no se le devuelve la esperanza, no se pueden quejar de que la sociedad quede atada a la imagen pasada. Todavía el PRO no se convirtió en esperanza", recalcó.

Bárbaro además opinó sobre el futuro del peronismo y fue tajante: "El peronismo no se une más, es el fin como estructura política, ya como peronismo es nada. Si uno aplaudió a Menem y a Kirchner, no es un peronista, es un chanta. El movimiento nacional va a tener que repensarse", manifestó y anunció un nuevo camino para el partido: "El peronismo como tal en la Argentina desapreció, fue un recuerdo que da votos. La degradación del pensamiento es triste, terminó una etapa vamos hacia un frente con un diálogo entre adversarios eliminado la idea de enemigo", sostuvo.