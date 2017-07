La economía se mete en la campaña

Los precandidatos de partidos opositores al Gobierno dice que después de octubre habrá ajuste o crisis; desde el oficialismo, en cambio, afirman que la posibilidades de crecer se incrementarán de la mano de un espaldarazo electoral

El retorno del crecimiento económico resulta demasiado lento y heterogéneo como para que el Gobierno le saque provecho en estas elecciones, al menos en las PASO del mes próximo. Y a eso se suma que las sociedades no votan en base al estado de situación actual sino al de hace algunos meses, según indica, al menos, un estudio difundido por Alberdi Partners. LA NACION consultó a algunos de los precandidatos que están vinculados al mundo de la economía.

Quienes están en las listas de partidos opositores, coincidieron en pronosticar dos escenarios si el Gobierno no cambia el rumbo económico tras las elecciones: (a) se profundizará el ajuste; (b) habrá una crisis. No ofrecen demasiados fundamentos empíricos, pero la unanimidad en esa visión es contundente.

Por su parte, la confianza del referente del oficialismo, Luciano Laspina, es rotunda: si hay un voto -literal- de confianza a Macri, las perspectivas de inversión, crecimiento y consumo mejorarán después de octubre.

Quien no quiso opinar para esta nota fue el ex ministro de Economía del kirchnerismo y ex embajador ante los Estados Unidos del macrismo, Martín Lousteau, candidato a diputado por Evolución.

Más allá del discurso de cada uno, las encuestas de opinión marcan que las perspectivas económicas de la población muestran un tono más pesimista que el del Gobierno: para Management & Fit, el 27,2% de la población cree que la situación económica mejorará en los próximos meses, mientras que el 46% opina que empeorará.

El economista jefe de la consultora, Matías Carugati, dijo a LA NACION que "en la campaña, el Gobierno hablará de la reactivación y la baja de la inflación, mientras que el kirchnerismo apuntará a que la economía no crece y a a los precios altos; ganará entonces quien explique las cosas mejor que el otro". Las condiciones objetivas, afirmó, "muestran que la economía mejora muy de a poco y que donde peor está es en el conurbano, donde el kirchnerismo tiene su mayor anclaje político". Además, aclaró que, en esta polarización, "se dificulta el discurso de Massa o de Randazzo, porque es difícil encontrar un punto medio".

En esta sintonía, la analista de Ipsos Brenda Lynch subrayó que "sólo una de cada 5 personas considera que la economía está en una situación buena y, hacia adelante, los mismos que aprueban la gestión de Macri son quienes creen que la situación va a mejorar". El 4% evalúa como muy buena la situación económica; el 18% como bastante buena; el 48% como bastante mala, y el 25% como muy mala, según la última encuesta de Ipsos, que muestra que las respuestas más positivas están en el noroeste del país, y las más negativas en el GBA y en el interior bonaerense.

Ley para el empleo joven y reforma tributaria

Luciano Laspina

Precandidato a: diputado por Cambiando Juntos (Santa Fe)

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la economía hoy?

-Nadie discute que la economía está creciendo. Era un avión que venía en picada, evitamos la caída y ahora está comenzando a tomar altura. Lleva tres trimestres de recuperación y en el primer trimestre creció a un ritmo anualizado de 4,5 por ciento. Se recupera el empleo formal y el consumo y logramos un quiebre de tendencia en la inflación, que este año será la más baja desde 2009. Estamos trabajando para que la economía crezca 20 años y no 20 semanas hasta las elecciones, como ocurría antes. Hacemos lo que hay que hacer, incluso con decisiones que pueden resultar antipáticas en un año electoral, porque eso es lo que los argentinos nos piden y ya se ven los resultados.

-¿Qué propuestas económicas harán en la campaña?

-Necesitamos que en octubre se ratifique el cambio que votaron los argentinos, para no volver al fracaso del pasado que, en un país que tiene todo para ser rico, dejó a uno de cada tres argentinos en la pobreza. Y el Presidente necesita más fuerza en el Congreso para aprobar leyes que mejorarán la vida de todos los argentinos: la de primer empleo, la reforma tributaria y el régimen contra la corrupción.

-¿Cómo seguirá la economía después de las elecciones?

_El Gobierno no modificó el rumbo de sus políticas en el año electoral y no lo haremos después. Si los argentinos ratifican el cambio, la inversión y el empleo seguirán mejorando. La reducción gradual de la inflación y del déficit fiscal despejarán el horizonte de inversión. La emisión monetaria ya no es una fuente de financiamiento.

Reglas para las finanzas y la inversión extranjera

Carlos Heller

Precandidato a: diputado por Unidad Porteña (CABA)

-¿Cuál es su diagnósticosobre la economía hoy?

-La economía está pasando por un período de estancamiento debido a las políticas implementadas; puntualmente, comparados con una fuerte caída del año anterior, hay crecimientos en agricultura y en los rubros impactados por la obra pública, que es fomentada en este período preelectoral. El bajo consumo privado no puede traccionar a la economía y el empleo privado no crece.

-¿Cuáles son sus propuestas referidas a lo económico?

-Hay varios proyectos, como una actualización de la ley de servicios financieros, una ley de creación de la empresa Yacimientos Estratégicos del Litio Sociedad del Estado, otra nueva ley para regular las inversiones extranjeras, y un proyecto para mejorar las normas y reglamentaciones en beneficio de las pymes, entre otras iniciativas.

-¿Cuál es su balance sobrela situación que dejó la gestión kirchnerista?

-Un balance muy positivo, dado que se generó un importante crecimiento inclusivo y de derechos, con un Estado activo. Algunas cosas se pudieron haber hecho mejor, y en otras se podría haber ido más a fondo. Pero ello no quita valor a todo lo realizado: podría haberse ido más a fondo. Pero ello no quita valor a todo lo realizado.

-¿Cómo seguirá la economía después de las elecciones?

-Se profundizará el ajuste: los incrementos de tarifas impulsarán la inflación y reducirán el poder de compra de los salarios. Las importaciones seguirán impactando negativamente en las pymes y aumentando el desempleo. Se generará así una distribución más inequitativa de la renta.

Un plan para transformar la estructura productiva

Jorge Sarghini

Precandidato a: diputado por 1País (Pcia. de Buenos Aires)

-¿Qué opina sobre la situación económica?

-No existe un plan económico coherente y articulado. No se han resuelto las principales inconsistencias macroeconómicas heredadas, agudizando la recesión y la inflación. Además, empeoró la situación social por la caída de los salarios, el empleo, el consumo y por el deterioro de las pymes. Y se inició un riesgoso proceso de endeudamiento.

-¿Qué propuestas económicas formulará en la campaña?

-1País propone un plan de desarrollo económico para transformar la estructura productiva, incrementar la productividad y el bienestar general. Se basa en el equilibrio macroeconómico, con énfasis en la baja de la inflación, el fortalecimiento productivo y del empleo por un impulso a las pymes; y en el desarrollo social, con incentivo a la transformación de programas sociales en planes de empleo y capacitación.

-¿Qué diagnóstico tiene sobre la situación que dejó la gestión del kirchnerismo?

-Desaprovechó una oportunidad histórica: recibió la mejor herencia económica desde el regreso de la democracia y tuvo condiciones externas excepcionales. No obstante, finalizó su gestión con elevado y creciente nivel de pobreza, estancamiento productivo con alta informalidad, elevada inflación, déficit gemelos con alta presión tributaria y aislamiento financiero internacional.

-¿Cómo seguirá la economía tras las elecciones?

-No puede esperarse que se reviertan los magros resultados actuales si el Gobierno no modifica su visión económica ni convoca a todos los sectores políticos y sociales para discutir los principales problemas del país.

Cambios impositivos y control de la deuda

Agustín D'attellis

Precandidato a: senador por Frente Cumplir (Pcia. de Bs. As.)

-¿Cuál es su diagnósticosobre la economía actual?

-Muy negativo: si seguimos transitando por este camino vamos a terminar en una nueva crisis. Las políticas económicas generaron una fuerte pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, lo cual deprimió el mercado interno, provocando una caída en la producción y un aumento del desempleo.

-¿Qué propuestas económicas harán en la campaña?

-Las principales son una modificación del sistema tributario -que apunta a ampliar la base, eliminar impuestos distorsivos, y un esquema más progresivo-, plantear un control al endeudamiento desde el Congreso, impulsar algunas leyes urgentes, como la de emergencia alimentaria y crear un organismo de estímulo a las pymes.

-¿En qué se diferencia la propuesta económica de Randazzo de la de otros peronistas?

-En relación a la Unidad Ciudadana, la diferenciación tiene que ver, por ejemplo, con temas como las tarifas o las retenciones a las exportaciones, donde nosotros creemos que está mal lo hecho por el actual gobierno, pero no coincidimos con que haya que volver a los esquemas existentes en diciembre de 2015. En relación al espacio liderado por Sergio Massa, se trata sólo de un compendio de intenciones derivadas de resultados de encuestas, sin ningún sustento.

-¿Qué diagnóstico hace sobre la economía que dejó el kirchnerismo?

-Se llegó al final de 2015 con importantes desequilibrios macroeconómicos y fuertes tensiones.

-¿Cómo seguirá la economía después de las elecciones?

-Seguirá la dinámica recesiva.

Recomponer ingresos y subir aportes patronales

Néstor Pitrola

Precandidato a: senador por el FIT (Pcia. de Buenos Aires)

¿Cómo evalúa la situación económica actual?

-El bono a 100 años es un testimonio del fracaso de la política de endeudamiento de Macri y de todos los que lo han acompañado en el pacto con los buitres; es financiamiento para pagar gasto corriente. Los US$ 2750 millones de ese bono están por encima del presupuesto. Es un testimonio crudo y brutal y que fue respondido por los mercados manteniendo al país como país de frontera. No hay tal corriente de inversiones; el endeudamiento sirve solo para reciclar nueva deuda y muestra un fracaso de la política económica. El segundo aspecto es la liquidación de activos por la crisis industrial, con el cierre de muchas fábricas. La crisis industrial genera la falta de capacidad de consumo, el déficit comercial y apunta a una flexibilización laboral y a una reducción de planteles.

-¿Cuáles son sus propuestas en materia económica?

-Recomponer salarios, jubilaciones y aportes patronales, cambiar el sistema impositivo hacia grandes rentas, más la abolición de Ganancias en los salarios. Y un plan de viviendas para motorizar la construcción -que no es la gran obra pública- con tasa cero para que sea accesible a los trabajadores; además, reducir la jornada laboral para tener menos desocupación. También, recuperar los recursos estratégicos para enfrentar la política de Cristina y Macri: no tenemos soberanía energética, bajó la inversión y subieron las tarifas.

-¿Qué pasará después de las elecciones?

-Se va a agravar el ajuste, cualquiera sea la composición del parlamento, con las fuerzas tradicionales.