La Justicia de La Rioja habilitó la postulación de Menem a senador

Rechazó una presentación que hizo un ciudadano de La Matanza y de ese modo despejó su candidatura; pese a tener 87 años es una de las figuras con más intención de votos

La justicia federal de La Rioja rechazó por falta de legitimación activa la impugnación presentada por un ignoto ciudadano del partido de La Matanza contra el ex presidente Carlos Menem , quien de esta manera quedó oficialmente habilitado para competir en las primarias de agosto próximo como precandidato del PJ a retener la banca que ocupa en el Senado.

La medida fue confirmada a LA NACION por Gustavo Romero, apoderado del PJ riojano, y lleva la firma del juez federal con competencia electoral Daniel Herrera Piedrabuena.

En un escrito de 19 páginas, el magistrado determina, en resumen, que el impugnante "no reviste las condiciones exigidas por la ley para solicitar o impugnar a un candidato de este distrito".

Justifica su resolución en que "no es elector hábil" de la provincia y "no demuestra ser apoderado de alguna lista que compita" en el PJ riojano.

La candidatura de Menem fue impugnada por un habitante de La Matanza llamado Ramón César Hernández, casualmente un nombre casi idéntico al del famoso secretario privado del ex presidente.

Además de rechazar su presentación, el juez Herrera Piedrabuena también llama la atención a Hernández por los términos utilizados en su escrito de impugnación, en el que tilda de "delincuente" a Menem, denomina al Senado como un "aguantadero" y critica al Poder Judicial, entre otros términos inéditos para un rescritio judicial.

"Los términos utilizados por el denunciante no se corresponden con la actitud de un ciudadano demócrata que debe dirigirse con respeto no tan sólo a las autoridades judiciales, sino también a quien no perdió el estado de ex primer magistrado de la República Argentina."

De esta manera, Menem quedó confirmado como primer precandidato a senador nacional por el PJ riojano para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto, categoría en la que competirá con el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, quien encabeza la nómina de Cambiemos.

La candidatura de Menem también agitó lecturas políticas sobre los motivos de la decisión del ex presidente para volver a postularse a los 87 años.

Si bien por un lado alentó especulaciones sobre una supuesta búsqueda de fueros parlamentarios, también es cierto que es uno de los candidatos con mayor intención de voto en La Rioja. En eso se apoya el PJ para auspiciar una postulación que tampoco es percibida como una amenaza por la Casa Rosada.