El hermano de Bruera quedó detenido otra vez

Mariano Bruera está acusado de pedir coimas con el plan Procrear

LA PLATA.- Mariano Bruera, el hermano del ex intendente kirchnerista de esta ciudad Pablo Bruera , volvió a quedar detenido ayer junto con otros tres ex funcionarios municipales acusados de integrar una banda que habría pedido coimas a vecinos que querían habilitar lotes destinados al Programa Procrear en 2014.

Luego de que una resolución de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires revocó un fallo de Casación por el que habían sido excarcelados, ayer el juez de garantías Pablo Raele, quien actuó en primera instancia, ordenó al fiscal Jorge Paolini el cumplimiento de las medidas de detención que pesan sobre los cuatro imputados.

Mariano Bruera, el hermano del ex intendente kirchnerista de esta ciudad Pablo Bruera. Foto: Twitter

Junto con el hermano del ex jefe comunal platense quedaron detenidos el ex director general de Planeamiento y Obras Particulares Gustavo Petró, el ex secretario de Gestión Pública Enrique Sette y el ex director de Planeamiento Roberto Moreno. Durante la gestión de Bruera estos funcionarios estaban a cargo del área de habilitación y controles del municipio.

Los cuatro acusados estaban en libertad porque habían obtenido la eximición de prisión a partir de un fallo de un tribunal de Casación durante las vacaciones del verano pasado. La medida fue apelada por el fiscal de Casación Carlos Altuve y la Suprema Corte bonaerense, anteayer, hizo lugar a la presentación.

Los cuatro ex funcionarios municipales quedaron alojados en la sede de la DDI de La Plata y el fiscal Paolini ya pidió su elevación a juicio.