Cumbre del G-20: se canceló la reunión entre Mauricio Macri y Theresa May

Por inconvenientes de agenda, el gobierno británico decidió reagendar el encuentro entre ambos mandatarios

La proyectada reunión entre el presidente Mauricio Macri y el primera ministro británica Theresa May quedó cancelada. Foto: Reuters / CARLOS BARRIA

HAMBURGO.- Lo que ayer era una suspensión se convirtió hoy en cancelación definitiva. La proyectada reunión entre el presidente Mauricio Macri y el primera ministro británica Theresa May quedó reducida a un breve diálogo durante el concierto que dio la Filarmónica de Elba, dónde se dieron cita los presidentes integrantes del G-20.

"Macri estuvo ayer con May durante el concierto y por el problema del atraso de las reuniones y las dificultades que hubo para movilizarse, se tuvo que modificar la agenda. Quedaron en hablar para reagendar la reunión, aunque no precisaron ni cuando ni donde será", explicó el vocero presidencial Iván Pavlosky.

Con la novena sinfonía de Beethoven como fondo, Macri y May coincidieron en las dificultades que las protestas trajeron a la organización de la reunión bilateral, y pospusieron el cónclave propuesto por el gobierno británico a principios de la semana. ¿Qué fue lo que pasó? "Habíamos arreglado un horario (las 10), y ellos después dijeron que no podían. Ahí comenzamos a buscar un horario alternativo, pero fue imposible. Y como ellos nos pidieron la reunión, quedaron en reagendarla pero no se pudo", explicó a LA NACION un funcionario al tanto de los llamados y consultas entre ambas delegaciones.

Nadie quiso arriesgar sobre algún factor de política interna que hiciera que May (con graves problemas políticos en su país) decidiera cancelar el encuentro. "Quedaron en muy buenos términos. Ahora las cancillerías de ambos países trabajaran para que se puedan encontrar lo antes posible", agregaron desde el Gobierno.

La primera ministra británica, que salió muy temprano del hotel Le Meridien (el mismo dónde se aloja Macri) tenía una cita que no postergó: su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Mientras tanto, el Presidente ocupó su mañana en reuniones bilaterales con los presidentes de Singapur, Lee Hsien Loong; de India, Narendra Mody, y Turquía, Recep Erdogan.

Mientras tanto, se espera que en algún momento de la jornada Macri se reúna formalmente con el primer ministro francés Emmanuel Macron , un cónclave suspendido anoche y que se iba a realizar en el Hotel Mövenpick, un castillo ubicado en el centro de un parque cercano. Macri y Macron ya charlaron anoche brevemente en un apartado de la cena de gala organizada por la canciller alemana Angela Merkel .