All Blacks y Lions empataron 15-15 y la serie quedó igualada: mirá el haka antes del partido

La gira del combinado británico terminó con un triunfo por lado; volverán a salir en 2021 con la chance de jugar ante los Pumas

| All Blacks - P British and Irish Lions - P

La serie quedó igualada, con un triunfo por lado, por eso la Copa la comparten ambos planteles. Foto: AFP

AUCKLAND.- En el último partido de la serie de los Lions en Nueva Zelanda, luego de una victoria por lado, las cosas terminaron iguales. En el histórico Eden Park de Auckland empataron 15-15 con los All Blacks y la gira del conjunto británico culminó sin ganador ante los hombres de negro, con un triunfo para cada uno.

El empate de este sábado terminó con polémica. Cuando quedaban sólo dos minutos para el final, con el marcador igualado, el árbitro francés Roman Poite no sancionó un penal para los All Blacks por offside de Ken Owens. Pidió revisar la jugada por TMO y pese a que se vio la infracción, decidió cobrar scrum. Eso desató cierta bronca en el equipo local, inclusive su capitán, Kieran Read, discutió la decisión y hasta le señaló que "el reglamento dice otra cosa".

Los All Blacks marcaron tries por Ngani Laumape y Jordie Barrett, más una conversión y un penal de Beauiden Barrertt. Para Lions todos los puntos fueron con penales: cuatro del inglés Owen Farrell y uno del irlandés Elliot Daly.

El momento de la polémica: el árbitro francés cobra scrum en vez de penal para los All Blacks. Foto: AP

El primer partido de la serie lo habían ganado los All Blacks, campeones del mundo, por 30 a 15 en Auckland. El pasado sábado, Lions se impuso en Wellington por 24 a 21, en un cotejo en el cual los All Blacks jugaron con 14 durante gran parte del partido por la expulsión del back Sonny Bill Williams.

Por eso la serie de los Lions, que se hace una vez cada cuatro años, quedó igualada. El 15-15 de hoy marcó dos equipos muy parejos, con pocos espacios y fuertes defensas. Los All Blacks, como no se los suele ver, cometieron varios errores de manejo y no pudieron así sumar en el marcador.

La próxima gira de los Lions será en en 2021 por Sudáfrica. Incluso hay una posibilidad de que exista un partido ante Los Pumas. En este 2017 el conjunto británico no sólo jugó ante All Blacks, sino contra franquicias que disputan el Super Rugby y su saldo fue: cinco triunfos, tres derrotas y dos empates.

Los británicos vencieron a Barbarians (13-7), Crusaders (12-3), All Backs Maorí (32-10), Chiefs (34-6) y All Blacks (24-21),. Perdieron con Blues (16-22), Highlanders (22-23) y All Blacks (30-15). Igualaron ante Hurricanes (31-31) y All Blacks (15-15).

El haka de los All Blacks, Kapa o Pango: