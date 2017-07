Julio De Vido: "Jamás me protegí con los fueros"

El ex ministro de Planificación y actual diputado evitó calificar la decisión del juez de no pedir su detención ni su apartamiento de la Cámara baja

Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

A horas de que el juez federal Luis Rodríguez decidiera no avanzar con el pedido del fiscal Carlos Stornelli para pedir el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido, el propio De Vido dijo que nunca se amparó en los fueros y que no conoce al magistrado, y también acusó al presidente Mauricio Macri, a su gabinete y a la diputada Elisa Carrió de "violentar" los fueros parlamentarios "a diario".

En una entrevista con Radio Rebelde, De Vido dijo: "Jamás hago comentarios de los jueces o fiscales que tienen causas armadas e impulsadas en mi contra".

"Tengo una gestión de 22 años donde hice muchísimas obras en beneficio de las personas. Siempre estuve a derecho, no necesito ningún salvavidas", agregó.

Foto: Archivo / Fabián Marelli

"No conozco personalmente al juez [Luis Rodríguez], no tengo nada para opinar de él. Jamás me aboqué y protegí con los fueros", agregó el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner .

Sobre la denuncia que pesa en su contra y promueve el fiscal Stornelli en torno a un millonario desvío de fondos del Yacimiento Carboníferos Río Turbio , dijo: "Es una suerte de confabulación mediática y política impulsada por Mauricio Macri, Elisa Carrió y Germán Garavano".

"Si me fuera a acoger a mis fueros, debería presentar una moción de privilegio cada vez que el Presidente o la diputada Carrió me molesta en la Cámara. Nunca me amparé en los fueros en este año y medio como diputado", sostuvo.

En la extensa entrevista radial, De Vido también se quejó de la decisión de algunos de sus pares de renunciar a sus fueros. "He tenido seis o siete indagatorias y dos allanamientos. Me gustaría que muchos de los que cacarean ahora... Si se bancarían un allanamiento de siete horas en su casa. Muchos de mi espacio y del oficialismo no resistirían ni 15 minutos", lanzó.

Luego le apuntó directamente a Mauricio Macri. "El Presidente dice que yo soy el emblema de la corrupción. Yo desafío al presidente o a su primo Ángelo Calcaterra para que día a qué funcionario mío o si a mí me coimeó", desafió.

"Para hablar de corrupción tienen que estar limpios y muy pocos lo están. Para mí hacen como el tero, ponen el huevo en un lado y gritan en otro", comparó De Vido.