La Feria Empleo llegó a Quilmes

Participan más de 70 empresas, entre ellas Microsoft, Ternium Siderar, Walmart, Exxon Mobil, Cervecería Quilmes, que buscan incorporar jóvenes de hasta 30 años

Hasta hoy, a las 17, hay tiempo para darse una vuelta por el predio de la "Ex Bernalesa" en Avenida Lamadrid y Arenales, en Bernal Oeste, Quilmes , para conocer ofertas laborales vigentes para jóvenes de hasta 30 años. Se trata de un grupo que encuentra difícil insertarse en el mercado de trabajo en la Argentina y en el mundo, aunque no es lo que sucede con los jóvenes con un alto nivel de expertise, sobre todo en el mercado IT.

Con la idea de replicar en todo el país la feria de empleo que se hizo a fines de mayo en La Rural, con enorme convocatoria, el Gobierno organizó otro encuentro, a través de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, esta vez en la localidad de Quilmes. A través de la página web de la Municipalidad de Quilmes, los jóvenes pueden descargar -en el horario de la feria, de 11 a 17- su pasaje de colectivo en las líneas 85, 266, 159, 148 y 584.

Participan más de 70 empresas, entre ellas Microsoft, Ternium Siderar, Walmart, Exxon Mobil, Cervecería Quilmes, Digital House, McDonald's, Mostaza, Manpower, Accenture, Carrefour, entre otras. También están presentes algunas cámaras empresarias como Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y otras de la provincia de Buenos Aires, además de representantes de las oficinas de empleo de localidades cercanas.

Un punto fuerte son los talleres y demostraciones organizadas por entidades gremiales, como la Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys), que tiene una demostración de realidad aumentada; la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con talleres de robótica y simuladores de soldadura; la Cámara de Fabricantes de Muebles, con un taller de impresión 3D. También hay un taller de reparación de motos y uno de coctelería organizado por la Unión de Trabajadores del Turismo y Hotelería (Uthgra).

La ministra Stanley fue hoy a la Feria y posó con un joven que aprovechó la posibilidad que les brindan de armar un CV y llevárselo impreso..

Algunas empresas tienen búsquedas activas y otras amplían su base ya que tienen un nivel de contratación constante. "Hay entrevistas in situ, y un compromiso de palabra de priorizar a los jóvenes que van a la feria", aseguró el director de Empleo Joven, Agustín Morad.

"Ayer se superaron las expectativas. Vinieron mas de 5000 chicos y hoy esperamos mas", comentó Camila Crescimbeni, del Ministerio de Desarrollo Social.

Tal como sucedió en otras ferias, se reciben los currículums en papel, que siguen vigentes, aunque también hay espacios para cargarlos online. "La feria abarca diferentes estadíos de la vida laboral de los jóvenes", dijo Conrado Reinke, subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional. "Para quienes no tuvieron contacto con el mundo del trabajo, jóvenes formados en Recursos Humanos les enseñan a hacer el CV en el momento y después se lo llevan impreso".

Por ejemplo, un joven presente en la feria ayer ante la pregunta "¿dónde naciste?" respondió "en el hospital". No es fácil hacer un CV, una habilidad que debería enseñarse y afinarse en el secundario. En la feria también se puede aprender a hacer un video currículum, algo que tiene mucha aceptación e interés entre los que se acercan a probar.

"En estas ferias te das cuenta de que los ni-nis no existen", dijo Reinke. "Los chicos vinieron ayer con lluvia habiendo hecho quizás un viaje largo. Evidentemente hay interés", agregó.

Las empresas presentes también dan charlas sobre diferentes temas.

Por otro lado, Crescimbeni comentó que en esta feria hay un especial hincapié en el desarrollo de habilidades blandas, como la puntualidad y un espacio para emprendedores. Y Morad comentó que a través de demostraciones como una carrera de drones y juegos virtuales se trata de demostrar dónde están los empleos del futuro. "Son cosas que pueden hacer, no están lejos de su alcance y que fueron creadas por jóvenes como ellos", concluyó.