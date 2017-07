Wimbledon: después de sufrir una severa lesión en el tendón rotuliano, Mattek-Sands se quebró en un video

"Oí un estallido en mi pierna", se lamentó la tenista estadounidense que viajará a Nueva York para operarse y estará varios meses inactiva

LONDRES.- "Oí como un estallido en mi pierna y luego todo fue dolor". Bethanie Mattek-Sands , la tenista estadounidense cuya severa lesión en un partido de segunda rueda ante la rumana Sorana Cirstea provocó escalofríos en Wimbledon, se quebró en un videomensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Se confirmó que la jugadora de 32 años, que ni bien se le trabó la pierna derecha sobre el césped empezó a lanzar gritos desgarradores, padeció la rotura del tendón rotuliano y se dislocó la rótula. Tras pasar algunas horas en un hospital londinense, regresará a los Estados Unidos para ser operada.

Mattek-Sands tras su escalofriante lesión en Wimbledon. Foto: Instagram

"He tenido muchas lesiones en mi carrera, pero esta es definitivamente la peor. Este domingo viajaré a Nueva York para ver a más médicos. Estaré alejada un tiempo, pero lo superaré", comentó Mattek-Sands, ganadora de 24 títulos en dobles (incluidos siete de Grand Slam) y de la medalla de oro en dobles mixtos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. "Sentía la rodilla muy rígida y supe que estaba dislocada o rota. Me asusté", amplió la tenista, que aún no tuvo fortaleza para ver el video del momento de la lesión. Es más, recordó que mientras estaba tirada sobre la cancha pidió que le cubrieran la rodilla para no verla. "Les dije a los médicos que si trataban de poner recta la pierna los mataría -contó-. Quería que me anestesiaran en el hospital antes de hacerlo. Les hice pasar un mal momento a los médicos porque no sentía los efectos de los calmantes y estaba muy nerviosa. Luego me desperté en el hospital y la pierna estaba recta".

Mattek-Sands es popular en el circuito por su manera llamativa de vestirse, por pintarse de negro debajo de los ojos para jugar y por sus coloridos peinados. La mayoría de sus adversarias se solidarizaron con ella. Cirstea y Sania Mirza (India) la visitaron en el hospital. "Soy una persona bastante positiva, naturalmente, pero hay momentos en que ayuda a escuchar muchas cosas positivas de los fans. Recuerdo a Sorana (Cirstea) hablando conmigo en la cancha y diciéndome que iba a estar bien y creo que es increíble. Todos somos competidores en la gira y, sin embargo, algunas de estas chicas son mis amigas y en ese momento ella estaba allí como mi amiga, no importó que estuviéramos en medio de un partido. Su gesto significa mucho para mí", se emocionó la estadounidense, que después de la cirugía permanecerá muchos meses inactiva.