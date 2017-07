La TV y los chicos: tema grande

Es inevitable. Cada vez que están por empezar las vacaciones de invierno, algunos de los carteles más vistosos de las obras escénicas preparadas para el tiempo libre de los chicos durante estas dos semanas llevan a los padres a pensar mucho más en la televisión que en el teatro. Y a preguntarse por la identidad y las características de los personajes que desde esos afiches convocan a los chicos a vivir, por una vez, un rato de aventuras "en vivo" junto a ellos.

Esa sensación diferente de movimiento, tan efímera, era en otros tiempos no muy lejanos la única conexión dentro de un mismo espacio y tiempo entre los chicos y sus personajes preferidos surgidos de la televisión. Hoy, por lo visto, la fórmula sigue funcionando. De otra manera no se explica que, en estas vacaciones, Peppa Pig y Paw Patrol aparezcan en algunos de los teatros más grandes de Buenos Aires transformados en enormes muñecos que bailan sobre el escenario mientras acompañan con movimientos corporales las voces pregrabadas en el mismo castellano neutro de los dibujos animados.

Pero la nueva realidad de la TV (más bien correspondería decir de las pantallas fijas o móviles que reproducen y multiplican la experiencia televisiva) nos dice justamente que esa experiencia teatral está ahora lejos de ser la única que complementa al original animado. Vivimos a pleno la época de las apps, de las multiplataformas, de las experiencias simultáneas en múltiples formatos, de la realidad virtual, del streaming y de los clips.

Peppa Pig y Paw Patrol son también los protagonistas de una multitud de juegos, pasatiempos, enigmas y desafíos que sus precoces seguidores resuelven cada vez con más habilidad manual mientras atraviesan su etapa preescolar. Más lejos que ellos llega Masha y el Oso, otra de las propuestas de personajes de la pantalla transformados en actores "en vivo" de una aventura teatral en la cartelera porteña de estas vacaciones.

Las andanzas de Masha y el Oso integran la programación de Cartoon Network, una de las marcas televisivas infantiles históricamente más afirmadas. Lo mismo puede decirse de otras señales televisivas para chicos de reconocimiento casi global como Discovery Kids (el canal de Peppa Pig) y Nickelodeon (el de Paw Patrol). Pero Masha y el Oso funciona sobre todo como un fenómeno extraordinario en YouTube. Una nota publicada en lanacion.com el 17 de marzo indicaba que el video principal de esta creación animada de origen ruso ya había alcanzado el cuarto lugar entre los videos más vistos de la historia en YouTube, sólo detrás del Gagnam Style, del "Sorry" de Justin Bieber y del "See You Again" de Wiz Khalifa.

Hasta Sesame Workshop, la organización educativa no gubernamental que está detrás de la excepcional experiencia pedagógico-televisiva de Plaza Sésamo, observa el potencial educativo que asoma detrás de YouTube. "Queremos aprovechar el poder de YouTube para enseñar a los chicos del mismo modo en que aprovechamos el poder de la TV hace 50 años", dijo hace poco Steve Youngwood, el responsable operativo de la entidad. La versión angloparlante de Plaza Sésamo (Sesame Street), que va por la temporada 47 en la televisión estadounidense, encuentra según un informe reciente el 18 por ciento de su audiencia a través de tablets, el 14 por ciento en teléfonos celulares y el 25 por ciento en computadoras y otros dispositivos de descarga online.

Cuando Plaza Sésamo empezaba a vivir su apogeo internacional, extendido desde México a todos los televidentes de habla hispana, todo lo que hoy es Netflix remitía solamente a la extravagante imaginación de los autores de ciencia ficción. Las cosas cambiaron tanto que Netflix propone desde 2015 una variación del modelo "elige tu propia aventura" de la mano del Gato con Botas, gracias a la popularidad cosechada por la reaparición del personaje en las películas de Shrek.

Los televidentes-jugadores encuentran al menos 13 puntos de referencia diferentes, a partir de los cuales deciden qué rumbo tomará la peripecia. Estamos ante un videojuego que, sin embargo, nunca deja de funcionar como idea televisiva. Lo que cambia es el punto de vista. Antes, íntegramente pasivo. Ahora, comprometido a pleno con la historia, resuelto a modificar el destino de los personajes.

Con todo, los propios responsables de Netflix admiten que no todos sus pequeños televidentes mantienen en alto un espíritu tan aventurero. Hay una tendencia inercial entre el público infantil que lo lleva, para decepción de los más apurados por ver los cambios, a seguir enganchados con la TV en línea de la manera tradicional. Ya hemos señalado alguna vez desde esta misma columna que para los niños la experiencia clásica de ver televisión siempre es la primera. De ella surgen y se disparan las múltiples alternativas que el mundo digital posibilita.

Con ese diagnóstico entre manos, la British Broadcasting Corporation (BBC) decidió reforzar con una partida extra de 44 millones de dólares sus esfuerzos de producción destinados a los más chicos, según viene relatando desde hace unos días la prensa especializada europea y estadounidense. La poderosa y venerable televisión pública británica tiene en claro que sólo de esa manera podrá afrontar el desafío creciente de una competencia multiplicada con rivales de tanto peso como Amazon, Netflix, YouTube y hasta Facebook.

La estrategia de la BBC apunta a la inversión ssotenida en "nuevos formatos de contenido e interactividad", a partir de la certeza de que los chicos se vuelcan cada vez más a las redes sociales y encuentran en ellas instancias de esparcimiento novedosas que una TV repetitiva ya no está en condiciones de ofrecer. "Nuestra audiencia está cambiando a toda velocidad, y más que nunca necesitamos seguir el ritmo de estos cambios", señaló Alice Webb, la directora de BBC Childrens.

La manifestación más reciente de este cambio de paradigma aparece entre nosotros con la llegada de Nat Geo Kids, un canal integrado al universo televisivo de National Geographic promocionado en su lanzamiento mucho más como espacio multiplataforma que como canal de televisión. Este es claramente el signo de los tiempos. Los canales lo saben. Son conscientes de que sus pequeños televidentes parten de la experiencia tradicional y quieren que desde ese reconocimiento se animen a explorar las posibilidades que ofrecen otras pantallas. Pero junto a ellas todavía perduran algunas experiencias tradicionales, como las que promueven los afiches con aventuras teatrales "en vivo" de personajes televisivos muy populares. Una rareza para quienes sienten cada vez más cercano el futuro.