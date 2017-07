Lo que viene 9/7 al 15/7

Los recomendados de la redacción

19

de julio

será el homenaje a Violeta Parra en el Colón. Cantarán Javiera Parra, Sandra Mihanovich y Soledad Pastorutti, entre otros.

32º

festival de cine

de Mar del Plata: se realizará entre el 17 y el 26 de noviembre y ya tiene a su flamante director, Peter Scarlet.

4

funciones

ya agendó Jorge Drexler en el Gran Rex para presentar su nuevo CD, en octubre.

Cine

Renovación desde Israel

"No hay contradicción entre la humanidad y el arte como no la hay entre el arte y la Torah." Tal el pensamiento que comparten los estudiantes de Ma'aleh, la escuela de TV y cine fundada en 1989 en Jerusalen y destinada a ortodoxos interesados en esos medios. En esa casa de estudios y con esa actitud respecto de lo religioso pueden hallarse los antecedentes más próximos de la renovación que ha vivido la pantalla chica israelí en la última década, sobre todo a partir de la producción de dos series tan prolongadas como aplaudidas y que está ahora empezando a manifestarse en el cine, donde se aprecia cómo los ortodoxos se ven sí mismos. Una mirada valiente y osada, a tal punto que hoy en día un 70 por ciento de los que se forman en Ma'aleh son estudiantes seculares, y por lo tanto no existe la censura, a punto tal que en sus films se tratan asuntos tan diversos como la homosexualidad, el abuso sexual y el matrimono igualitario. Menos osado aunque en otro sentido e igualmente valiente es la opera prima de Miya Hatav Entre dos mundos, que se conocerá el jueves y que parte de la relación que entablan dos mujeres de distintas generaciones -una de ellas israelí, muy religiosa y visiblemente mayor; la otra una muchacha- que se conocen en un hospital tras un atentado terrorista y que resultan ser la madre y la (secreta) novia de un joven gravemente herido como consecuencia del hecho.

Entre dos mundos

de Miya Hatav

Estreno del jueves

Fernando López

Televisión

Después de la novela

En tres episodios de 60 minutos, la serie La muerte llega a Pemberley es un original homenaje de la escritora británica de novelas policiales P.D. James a su colega Jane Austen. James revive de una manera ingeniosa a los personajes más conocidos de Orgullo y prejuicio: Elizabeth (Anna Maxwell Martin), Darcy ( Jonathan Rhys) y Wickham ( Matthew Goode). Es octubre de 1803, seis años después de los acontecimientos de la novela, Mr. Fitzwilliam Darcy y Miss Elizabeth Bennet están casados. Una tarde, camino a Pemberley para un baile, una pelea comienza entre George Wickham y el Capitán Denny en el carruaje en el cual también viaja la esposa de Wickham y hermana de Elizabeth: Lydia Bennet-Wickham. Denny sale molesto del carruaje y se dirige al bosque. Wickman lo sigue. Lydia escucha dos disparos y se dirige hacia la casa de su hermana Elizabeth. Cuando se entera de lo sucedido, Darcy envía a un equipo de búsqueda que al llegar al bosque encuentra a Wickham culpándose del asesinato de Denny. Luego de que Wickham es encontrado culpable y condenado a muerte, su familia hace todo lo posible por descubrir la verdad que será distinta a lo esperado. Un atractivo más de esta propuesta es la fotografía que reproduce con mucha belleza los paisajes de Yorkshire y Derbyshire, donde se filmó.

La muerte llega a Pemberley

Serie británica Martes, a las 22, por Film &Arts

Ricardo Marín

Popular

La vigencia de un estilo

En la historia del tango se habla de los estilos de los directores de las orquestas que hoy son referentes fundamentales de las década del cuarenta y del cincuenta. Troilo, D'Arienzo, Di Sarli, De Angelis o Pugliese, entre tantos otros. Todas ellos desarrollaron un sonido y le encomendaron orquestaciones a arregladores que fueron fieles a esos estilos. Fuera de ese modelo, pero también con estilos marcados, aparecieron otros creadores, como Astor Piazzolla y Horacio Salgán. Quizá porque ninguno de los dos mantuvo al menos por un par de décadas una misma formación, hoy no entran dentro de esas camadas de orquestas típicas con fuerte personalidad. Sin embargo, tallaron estilos tangueros sumamente reconocibles y afianzados. El estilo de Piazzolla se continuó en tantos evocadores de sus recursos técnicos. El de Salgán, que se desarrolló con su orquesta pero se afianzó con el dúo que recién en 1958 creó junto a Ubaldo De Lío, tiene hoy como único custodio al Quinteto Real; esa formación que don Horacio creó con De Lío y tres talentosos colegas en 1960, y que, más allá de algunos cambios en su formación, nunca perdió la magia. Sigue en manos de su hijo César y de los actuales integrantes del quinteto, que antes de iniciar una gira por Europa, tienen un par de conciertos programados en Buenos Aires.

Quinteto Real Dos conciertos

Este miércoles y el próximo, a las 21. Café Vinilo, Gorriti 3780.

Mauro Apicella

Teatro

Un gran acto de justicia

Como si la descripción de un gesto bastara para adentrarnos en el calvario que puede sentir una mujer abandonada, desamparada y sola, el personaje que encarna Marilú Marini levanta la mano, la baja, con esa leve indiferencia y explica que aquel gesto que repite a diario su marido hace decenas de años es la marca del desprecio profundo, ese que hace que cada día se sienta más inservible. El trabajo que emprendieron hace un año, cuando estrenaron Todas las canciones de amor, Santiago Loza en el texto, Alejandro Tantanian en la dirección y Marilú Marini en la actuación, fue en ese camino: de menor a mayor, meterse en los sentimientos más subterráneos de este personaje que decide hoy hacernos partícipes de su vida cotidiana, de sus sencillos días iguales, de su soledad. El texto es inmensamente pequeño. Es que Loza es un experto en los detalles, esos que pintan un mundo, que dan certezas, que nos conducen al interior mismo de estos seres olvidados. Tantanian agarró fuerte el desafío, lo pobló de matices, de situaciones escénicas. Y Marini, qué queda por decir de esa majestuosa actriz, le dio el mejor cuerpo posible a un personaje silenciado pero que está en todos los rincones del mundo. Todas las canciones de amor es un acto de justicia. Por su texto bello, por su teatralidad implacable y por su generosidad con los abandonados.

Todas las canciones de amor

De Santiago Loza

Jueves a domingos. Paseo La Plaza, Corrientes 1660.

Jazmín Carbonell

Clásica

Un esperado estreno

György Ligeti no es el primer compositor de música que prevé un fin apocalíptico de nuestra civilización. Que la muerte baile un rondó permanente en torno a su temática y sea su personaje central, demuestra, a juicio del compositor, que es el peso de la vida la que finalmente da cuerpo al vaticinio. Al elegir como base la obra de Michel Ghelderode, La Ballade du Grand Macabre, el músico (y su libretista) adhieren al hecho de que todos vamos rápida y furiosamente hacía el derrumbe social y cultural indudables. La ópera se estrenó en Estocolmo en 1978 y fue señalada como una "antiópera" modelo del género, sitial del que no ha descendido. En el Colón se vio en 2011, pero reducida a una adaptación para piano y percusión. La puesta que sube al Argentino es estreno absoluto, garantizado en su autenticidad, significación y esencia musical por la realización de Pablo Maritano, ya el número uno entre los directores de escena argentinos. La dirección musical será de Tito Ceccherini, el Coro de Hernán Sánchez Arteaga, la escenografía e iluminación de Enrique Bordolini, el vestuario de Emilia Tambutti y la coreografía de Carlos Trunsky. El elenco: Carlos Natale, Hernán Iturralde, Savio Sperandio, Flavio Oliver, Eugenia Fuente, Constanza Díaz Falú, Patricia Cifuentes, Daniela Tabernig y Alejandra Malvino.

György Ligeti

El gran macabro

Teatro Argentino de La Plata, Funciones, viernes 14 y 21, a las 20; domingos 16 y 23, a las 18.30.

Jorge Aráoz Badí