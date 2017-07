Un apasionante maratón para piano y orquesta

El Festival Barenboim será, una vez más, ocasión de reencuentros y de descubrimiento. La gran novedad es el concierto a dos pianos al aire libre que Argerich y Barenboim ofrecerán el sábado 29 de julio a las 14 en la Plaza Vaticano. El programa no está todavía confirmado, pero se sabe que no será igual al que, la noche de ese mismo sábado, harán en la sala principal del Teatro Colón y que repetirán el domingo a las 17. Los dos pianistas tocarán solamente piezas de Claude Debussy: En blanc et noir (que ya habían hecho en 2015), los Six épigraphes antiques, y transcripciones de El mar, Preludio a la siesta de un fauno y de la obertura de El holandés errante, de Richard Wagner. La colaboración con Argerich se prolongará con la presencia de la West-Eastern Divan Orchestra. El martes 1° y el miércoles 2 de agosto, se escuchará el Concierto para piano, trompeta y orquesta n° 1 opus 35 de Dmitri Shostakovich, con Argerich como solista, en un programa que se completa con Le tombeau de Couperin y la suite de Ma Mère l'Oye, de Maurice Ravel, y las Tres piezas para orquesta opus 6, de Claude Debussy. El viernes 4, habrá una velada camarística: Barenboim, su hijo Michael (en violín) y Kian Soltani en cello ofrecerán tres tríos de Beethoven: el opus 1 n° 1, el opus 70 n° 1 "Fantasma", y el opus 97 "Archiduke". El día siguiente, la WEDO presentará Don Quijote, de Richard Strauss (con Soltani como solista) y la Sinfonía n° 5 en mi menor opus 64, de Chaikovski. Este mismo programa integra también los abonos del Mozarteum Argentino, cuyas fechas serán el domingo 6 (a las 17) y el lunes 7 (a las 20). La otra noticia que debe tenerse en cuenta es que el de este año será, por lo menos por un tiempo, la última edición en la que el Festival Barenboim tendrá como invitada a Martha Argerich. En 2018, el maestro vendrá con la Staatskapelle a dirigir, por primera vez ópera en el Colón. Hará Tristán e Isolda, de Wagner.

En esta nota: Daniel Barenboim