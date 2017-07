Los Pumpas XV: una selección muy especial, capaz de entrenarse, compartir y divertirse, merece nuestro reconocimiento, respeto y ayuda. Foto: Facebook

Disfrutar es el nombre del juego para los Pumpas XV (https://es-la.facebook.com/pumpasxv/) , equipo conformado a partir de las llamadas Mixed Abilities, habilidades combinadas, una particular modalidad de rugby inclusivo. Por partido, 6 o 7 jugadores con capacidades intelectuales especiales o diversidad funcional y 8 o 9 facilitadores, rugbiers y ex rugbiers se integran en el plantel. Tuvieron así, por ejemplo, la oportunidad de entrenar con los All Blacks y de jugar ante los Jaguares. Además, disputaron días pasados en Santa Fe el partido que fue antesala del test match entre los Pumas e Inglaterra. La pasión deportiva es la misma, pero la posibilidad de divertirse parece agigantarse en ellos. En algún cruce deportivo con Los Pumas, recibieron el mejor halago: la admiración de esta selección por su capacidad de sonreír y divertirse tanto jugando. Lejos de la autoexigencia que obliga a apretar los dientes a los profesionales, Los Pumpas XV rescatan aquel juego alegre y despreocupado de un deporte que hasta hace pocos años era totalmente amateur.

El nombre surgió de la mezcla de Pumas con Pampas XV, relata Daniel Fernández, quien inició en 2011 el Rugby Inclusivo, en el Club Banco Hipotecario, que originó a Los Pumpas XV, empujado por su hijo hoy de 15 años, Joaquín, con síndrome de Down.

La Fundación Argentina de Rugby Inclusivo está en trámite de inscripción. Entre quienes tienen capacidades especiales, entrenarse contribuye a generar más confianza y a elevar la autoestima, lo cual los vuelve más seguros en su desenvolvimiento cotidiano. Tan buenos son los resultados que ya comenzaron a replicarse en el interior con el surgimiento entusiasta de Los Cuyis, en Mendoza, y Dinos XV, en San Juan.

Clubes como CUBA prestan generosamente sus instalaciones para las prácticas, las giras los ayudan a ponerse a punto, pero los recursos son siempre escasos. Hoy la mira está puesta en la enorme responsabilidad de viajar, con dos equipos, para representar a nuestro país en el International Mixed Ability Rugby Tournament, que se disputará el mes próximo, en España. El partido despedida será el 9 de agosto, a las 19, en el Belgrano Athletic de esta ciudad. Una cuenta del Banco Santander recibe contribuciones (Cta. 3572/5 de la sucursal 326) para que podamos ayudarlos a concretar el sueño de seguir ganando sonrisas.