Cartas de los lectores

Carta de la semana

Cuando la inmoralidad es flagrante

Dentro del espacio de las conductas inmorales o indecentes el delito ocupa solo una parte, no el todo. La mayoría de los actos inmorales por parte de los indecentes no son delitos, pero son más dañinos que muchos de éstos cuando producen escándalo, empobrecen a la Nación y perjudican el tejido social. La falta de firma por parte de un funcionario de un expediente dentro del ministerio que él encabeza no lo exculpa, sino que lo condena, porque es la prueba del ardid. La omisión del deber es causa de imputación delictual porque, en rigor, es una acción positiva: no mirar lo que hay que cuidar, no impedir que lo malo ocurra. Una cámara del Poder Legislativo, para expulsar a un miembro, no necesita que exista delito cuando la inmoralidad es flagrante y estrepitosa, cuando la permanencia del indecente ofende al fuero y degrada a quienes integran la Legislatura.

Juan E. Cambiaso

Misil norcoreano

En referencia a la última prueba misilística de Corea del Norte, nos encontramos ante una anomalía, un David ante un Goliat, ya que un país con PBI equivalente a un país de África y con una población que no llega a los 22 millones está a punto de obtener la capacidad de destrucción masiva de una gran potencia nuclear, debido a que el daño que pueda ocasionar es mucho mayor a nivel de población y económico del que puede sufrir. Su debilidad es su mayor fortaleza, por lo tanto, seguir en el camino de más sanciones económicas nos ha llevado a esta encrucijada, y una opción militar estaría descartada por su alto riesgo.

¿No es hora de que los líderes mundiales busquen opciones más creativas y constructivas por el bien de la humanidad?

Ángel Juan Carlos F. Sturla

Frase populista

Se oye seguido a políticos de todos los partidos hablar del país que merecemos, refiriéndose a algo mucho mejor que lo que tenemos. Nada más equivocado. La mayoría de los argentinos merece lo que tenemos hoy. Ellos son los que han votado durante años a los ineptos que nos han gobernado y aún hoy votan en contra de políticas que podrían, con tiempo, sacar el país que queremos. Lamentablemente pagan justos por pecadores. Qué bueno sería que sólo aquellos que eligen a ineptos y corruptos paguen las consecuencias de su error. Muchos también, frente a cortes de calles en los que aparecen encapuchados con palos o participan personas que evidentemente nada tienen que ver con el reclamo, dicen con gravedad que el reclamo es legítimo, aunque, agregan, no están de acuerdo con las formas. Esto es populismo puro y además es falso. El reclamo no es legítimo porque esa manera de pedir le quita toda la legitimidad a ese reclamo. ¿Cómo puede ser legítimo un reclamo en el que los que participan de él van a provocar o bien nada tienen que ver con lo que se reclama?

Jorge Otamendi

Compre nacional

Se encuentra en discusión en este momento en el Congreso un nuevo proyecto de ley de compre nacional que representa un gran avance y mejora en el desarrollo de las empresas de capitales argentinos de todos los tamaños, pero que fundamentalmente por su gran volumen y dispersión favorecerá a cientos de miles de pymes en todo el país. Tal cual está redactado el proyecto, en su artículo 2 se refiere exclusivamente "a las ofertas de bienes de origen nacional" y en su artículo 3 a "la adquisición obigatoria de bienes de origen nacional, por razones estratégica o de política industrial o económica". Es decir que esta ley por el momento no contempla eal sector servicios, lo cual representa una parcialización injustificada del legislador sobre un amplísimo sector de la economía, generador de empleos, como es el sector de empresas de servicios. Solo basta nombrar algunos sectores: software, auditorias y contablilidad, asesoramiento de seguros, publicidad y marketing; tecnología, logística, transportes; diferentes tipos de comercio, así como una amplia gama de servicios de apoyo industriales, reparaciones, etc., para tomar cabal dimensión de la importancia de corregir la norma.

Sería muy importante que las cámaras empresarias relacionadas se pronuncien a la mayor brevedad y colaboren en la redacción de esta innegable inclusión del sector servicios en este cuerpo de ley actualizado y que sin duda generará, si se cumple, un gran dinamismo en las empresas argentinas

Fernando Cinalli

Innovar en la escuela

Claudia Urrea es colombiana, especialista en el área de tecnología del MIT. Innovar, descubrir otras formas de aprender, parece ser su lema. "Hoy hay otras formas de aprender que no pasan por estar en el aula -afirma-, hay muchos cursos en línea, traductores simultáneos, herramientas de creación al alcance de los estudiantes." A su criterio, además de los cambios curriculares y la tecnología, "debe entenderse la educación como un proyecto de vida, porque es algo vital que se necesita siempre". Estas son las palabras que con urgencia deberían ser incorporadas a las estrategias y recursos que se utilizan a la hora de enseñar. Los alumnos secundarios nadan en un mar tecnológico de palabras digitales (pareciese que lo dicho sale del dedo y no de la boca), ni bueno ni malo. Aprendieron todo, o casi todo, buceando ligados a una pantalla. Es hora de que nos generemos, los docentes, inquietudes con respecto a esta forma de aprender que no es la tradicional. Al menos demostremos interés por este mundo virtual que es bien propio de los alumnos. Los mandatos, prejuicios, retos, no sirven. Si deseamos que se apasionen con la lectura y de esta forma logren mejorar su redacción, ortografía y comprensión lectora, demostremos pasión nosotros, los maestros, leamos en voz alta, elijamos literatura interesante, atrapante. El portador del texto puede estar en una pantalla, en un celular, una tablet.

Urrea dice que hay nuevas formas de aprender...¡busquémoslas! No todo pasa por el aula; a veces es una cárcel para el que quiere aprender, una caverna donde se ve el mundo pasar por afuera, como en la alegoría de Platón. Nada mejor que practicar, comprobar. Indagando, formulando hipótesis propias. Equivocarse y averiguar el porqué es mucho más productivo que un libro de textos seco, con todo dicho, sin necesidad de ser exprimido.

Roberta Garibotti

Entrevista

Un periodista que se precie de tal tiene la obligación de leer todos los diarios, especialmente los que no se encuentran dentro de su línea de pensamiento. No parece ser el caso de quienes entrevistaron al señor Randazzo, los inefables Morales, Navarro y Silvestre. José Ingenieros alguna vez dijo: "Si te arrastraste como gusano, no te quejes si te pisan".

Pedro C. Matteucci

Carga impositiva

El Gobierno está estudiando cómo bajar la carga impositiva para hacerlo gradualmente a 0,5 punto del PBI por año. Existe una mejor manera de bajar la carga impositiva y hacerla más equitativa: comenzar a controlar para que paguen todos. La injusticia más grande que tiene nuestro sistema impositivo es que algunos pagan mucho y otros no pagan nada por evasión. Pongan un ejército de inspectores en la calle, controlen de verdad y van a ver. Si pagan todos van a poder bajar los impuestos drásticamente. Sean equitativos.

Agustín H. Banchieri

Juicios laborales

Si bien el Presidente se refirió ampliamente a los juicios laborales, veo que es sólo una declamación y no hay nada en concreto. Para solucionar este tema se podría, como primera medida, fijar los honorarios profesionales de los abogados querellantes en un máximo de un 5 por ciento de la suma cobrada. Además, para ayudar al presupuesto judicial (y si el trabajador gana el juicio, como ocurre casi siempre) cobrarle de su dinero la tasa judicial, como pagamos todos los ciudadanos de este país. Con estas medidas nadie avasalla los derechos del trabajador y el Presidente, que está tan enojado con la industria del juicio, les tocará su lugar más sensible: el bolsillo.

Sergio Ohanessian

Prisionera

Me he sentido y sigo sintiéndome prisionera de las empresas de telefonía celular. Cambié de compañía, harta de la prestación que me daban. En la segunda de ellas fui engañada, primero con el plan (no me otorgaron el plan pactado), y ahora con un servicio del cual no fui anoticiada, salvo por el importe de la factura. No hay reclamo posible, estamos bajo su injusto (por ser suave) arbitrio. Señores del Ente Nacional de Comunicaciones, ¿hasta cuándo nos dejarán a los usuarios en esta situación? Es de público conocimiento que hay gran cantidad de situaciones similares a la mía. ¿Seguirán mirando para otro lado?

María I. Laucirica

