Satisfecha con el traslado de López, la región exigió liberar a presos políticos

Varios presidentes celebraron la medida, pero volvieron a presionar a Maduro; "es un primer paso positivo", dijo Macri

Simpatizantes de López, ayer, frente a su casa en Caracas. Foto: Reuters / Marco Bello

HAMBURGO.- El traslado de Leopoldo López de la cárcel a un arresto domiciliario fue celebrado por varios presidentes de América latina, que coincidieron en su satisfacción por el regreso del líder opositor junto a su familia, pero señalaron que todavía falta mucho para su liberación, así como la de las decenas de detenidos políticos en Venezuela.

Un día después de alertar en la cumbre del G-20, en Hamburgo, sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, el presidente argentino, Mauricio Macri, calificó como "un primer paso positivo" la salida de López de la cárcel de Ramo Verde. Pero enfatizó: "No me distraigo del objetivo de que liberen a todos los presos políticos y se fije una fecha de elecciones". Macri evitó valorar si su apelación al G-20 pudo influir en la decisión venezolana. "No estoy en la cabeza de [Nicolás] Maduro. No hablo con el mismo pajarito", dijo.

Macri y sus pares de México, Enrique Peña Nieto, y de Brasil, Michel Temer, trataron la crisis venezolana durante la cumbre del G-20 junto con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, aunque el tema no figuraba en el orden del día de la cita internacional.

"Todos los líderes iberoamericanos hemos expresado nuestra preocupación por la deriva que allí se está viviendo. El presidente argentino, el mexicano, el brasileño y yo mismo", afirmó Rajoy. Y subrayó la coincidencia de reclamar "una solución democrática pacífica y negociada, que pasa en primer lugar por la liberación de todos los presos políticos y la convocatoria de elecciones libres y democráticas".

México se extendió sobre el caso López mediante un comunicado de su cancillería, donde dijo esperar "la apertura de nuevos canales de acuerdo que conduzcan al restablecimiento pleno de la democracia".

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que como otros líderes colombianos ha sido objeto de agresiones verbales y críticas denigrantes del régimen chavista, dio la bienvenida al alivio carcelario del dirigente opositor. "Celebro mucho que Leopoldo López esté de nuevo con su familia", dijo desde el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

El mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se alegró como Santos del reencuentro de López con su familia, y señaló que espera lo mismo para los demás presos políticos.

"Me alegro que Leopoldo López se haya reencontrado con su familia. Espero que pronto recupere plenamente su libertad y el ejercicio de sus derechos políticos. Al igual que los demás detenidos políticos que aún hay en Venezuela", dijo Kuczynski.

Perú se volvió un crítico del chavismo desde que Kuczynski asumió la presidencia, en julio del año pasado, en un giro radical a la política de respaldo tácito que mantuvo su predecesor, Ollanta Humala.

Chile, por su parte, no sólo alentó lo que espera que sea la progresiva liberación de López. También reclamó por la libertad del periodista chileno Braulio Jatar, en detención domiciliaria desde el año pasado por difundir el video de un repudio popular contra Maduro durante un recorrido en una zona modesta de la isla Margarita. "Complacidos valoramos el cambio de cárcel por arresto domiciliario de Leopoldo López. Esperamos su libertad plena así como para Jatar", señaló la cancillería.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, uno de los grandes adversarios del régimen chavista desde el exterior, destacó la excarcelación de López como "una oportunidad de reconciliación nacional y salida democrática a la grave crisis". Y Amnistía Internacional, a través de su directora en Argentina, Mariela Belski, subrayó que a pesar de la buena noticia de su salida de Ramo Verde, "López no está en libertad" y los cargos en su contra "deben ser retirados".

Agencias AFP, DPA y Reuters